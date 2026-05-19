У США підлітки влаштували стрілянину в мечеті й скоїли самогубство

Місце стрілянини у Сан-Дієго.

У місті Сан-Дієго у США двоє озброєних підлітків відкрили стрілянину в Ісламському центрі, внаслідок чого загинули троє людей. Після нападу юнаки, за попередніми даними, вчинили самогубство.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Стрілянина у Ісламському центрі Сан-Дієго — що відомо

За даними правоохоронців, напад стався у понеділок на території Ісламського центру — найбільшої мечеті округу Сан-Дієго. Двоє хлопців віком 17 та 18 років відкрили вогонь біля будівлі. Внаслідок стрілялинини загинув охоронець та ще двоє чоловіків.

Пізніше тіла нападників знайшли в автомобілі неподалік від місця трагедії. За попередньою інформацією, підлітки застрелилися.

Шеф поліції Сан-Дієго Скотт Вол заявив, що напад розслідують як можливий злочин на ґрунті ненависті за участі ФБР.

"Загиблий охоронець, імовірно, запобіг ще більшій кількості жертв", — зазначили правоохоронці.

Відомо, що приблизно за дві години до стрілянини мати одного з підозрюваних звернулася до поліції. Вона повідомила, що її син із суїцидальними нахилами втік із дому на її автомобілі, прихопивши три одиниці зброї. За словами жінки, хлопець був разом із товаришем, а обидва були одягнені в камуфляжний одяг.

Після звернення поліція розпочала пошуки підлітків та направила патрулі до торговельного центру й школи, де навчався один із юнаків. Незабаром правоохоронці почули повідомлення про стрілянину в мечеті.

Район мечеті у Сан-Дієго після стрілянини.

За словами Скотта Вола, на місце події оперативно прибули від 50 до 100 поліцейських з усього регіону Сан-Дієго. Перші патрулі були біля мечеті вже через чотири хвилини після повідомлення про нападника.

На оприлюднених місцевими телеканалами кадрах видно десятки поліцейських автомобілів, озброєних правоохоронців на даху мечеті та силовиків, які прочісували територію комплексу.

Під час спецоперації поліція не здійснила жодного пострілу.

Правоохоронці також повідомили, що не розголошуватимуть зміст записки, яку знайшла мати одного з нападників.

Трагедія сталася за тиждень до мусульманського свята Курбан-байрам та щорічного хаджу до священного міста Мекка у Саудівська Аравія.

Імам та директор Ісламського центру Таха Хассан назвав напад безпрецедентним для громади.

"Ми ніколи раніше не стикалися з такою трагедією. Це вкрай обурливо — робити мішенню місце богослужіння", — сказав він.

