На Хмельниччині водій без прав стріляв у поліцейських: є загиблий

У селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району чоловік, позбавлений права керування автомобілем, відкрив стрілянину по поліцейських. Внаслідок цього загинув один правоохоронець. Наразі поліція встановлює місцезнаходження зловмисника.

Про це повідомила пресслужба поліції в Хмельницькій області у пʼятницю, 15 травня, передає Новини.LIVE.

Стрілянина у Хмельницькій області 15 травня

Новина доповнюється...