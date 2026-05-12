На Кіровоградщині сталася стрілянина в міськраді: є поранені

Автомобіль патрульної поліції. Фото: УНІАН

У Світловодській міській раді Кіровоградської області у вівторок, 12 травня, сталася стрілянина. Внаслідок інциденту двоє осіб отримали поранення. На місці працюють поліцейські, які встановлюють обставини.

Про це повідомила пресслужба поліції Кіровоградської області, передає Новини.LIVE.

Реклама

Стрілянина у Світловодській міській раді

За попередньою інформацією, стався конфлікт між працівниками міськради, внаслідок чого один із них здійснив декілька пострілів.

"Двоє осіб зазнали поранень, їх госпіталізували. На місці працюють поліцейські, встановлюються усі обставини. Деталі згодом", — йдеться у повідомленні.

Реклама

Допис поліції Кіровоградської області. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на журналіста Віталія Глаголу, 9 травня на Закарпатті біля будівлі ТЦК сталася стрілянина. Відомо, що жителі ромської громади намагалися штурмувати будівлю після мобілізації їхнього знайомого.

Читайте також:

Реклама

А 8 травня стрілянина сталася у Запоріжжі. Після конфлікту біля магазину чоловік відкрив вогонь, внаслідок чого поранення отримали двоє людей.