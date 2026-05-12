На Кировоградщине произошла стрельба в горсовете: есть раненые

В Светловодском городском совете Кировоградской области во вторник, 12 мая, произошла стрельба. В результате инцидента два человека получили ранения. На месте работают полицейские, которые устанавливают обстоятельства.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Кировоградской области, передает Новини.LIVE.

По предварительной информации, произошел конфликт между работниками горсовета, в результате чего один из них произвел несколько выстрелов.

"Два человека получили ранения, их госпитализировали. На месте работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства. Детали позже", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу, 9 мая на Закарпатье возле здания ТЦК произошла стрельба. Известно, что жители ромской общины пытались штурмовать здание после мобилизации их знакомого.

А 8 мая стрельба произошла в Запорожье. После конфликта возле магазина мужчина открыл огонь, в результате чего ранения получили два человека.