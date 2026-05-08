В Запорожье произошла стрельба: есть раненые, злоумышленник задержан

Полиция задержала стрелка. Иллюстративный коллаж: Новини.LIVE

В Запорожье мужчина устроил стрельбу после конфликта возле магазина. В результате инцидента ранения получили 17-летний подросток и 33-летний мужчина, их госпитализировали. Стрелка задержали правоохранители, ему грозит до семи лет заключения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Полиции Запорожской области в пятницу, 8 мая.

В Запорожье мужчина устроил стрельбу: есть раненые

По данным правоохранителей, стрельба произошла в Шевченковском районе Запорожья вечером 7 мая. Сообщение об инциденте поступило в полицию около 21:00.

Полицейские оперативно задержали мужчину недалеко от места происшествия. До прибытия наряда его успел остановить сотрудник уголовного розыска, который во внеслужебное время услышал выстрелы и удерживал подозреваемого до приезда коллег.

По информации полиции, стрелком оказался военнослужащий 1983 года рождения. Предварительно установлено, что конфликт начался в магазине, где мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и спровоцировал спор с другими посетителями.

Читайте также:

Впоследствии конфликт продолжился уже на улице возле торгового заведения. Между мужчиной и еще тремя участниками возникла драка, во время которой он достал пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов.

В результате стрельбы ранения получили два человека — 17-летний парень и 33-летний мужчина. Пострадавших доставили в больницу.

Злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 УКУ — хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Скриншот сообщения Полиции Запорожской области/Facebook

Новини.LIVE информировали, что недавно в Днепре мужчина открыл стрельбу во время проверки документов работниками ТЦК. Инцидент произошел 4 мая в Соборном районе города, в результате чего ранения получили двое военнослужащих. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о правовой квалификации инцидента.

Новини.LIVE также сообщали, что 30 апреля на Ровенщине мужчина открыл огонь по военнослужащим ТЦК и полицейскому во время проверки документов. Инцидент произошел в селе Верба Дубенского района, в результате стрельбы ранения получили два человека.