У Запоріжжі сталася стрілянина: є поранені, зловмисника затримано

Поліція затримала стрілка.

У Запоріжжі чоловік влаштував стрілянину після конфлікту біля магазину. Унаслідок інциденту поранення отримали 17-річний підліток та 33-річний чоловік, їх госпіталізували. Стрільця затримали правоохоронці, йому загрожує до семи років ув’язнення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Поліції Запорізької області у п'ятницю, 8 травня.

У Запоріжжі чоловік влаштував стрілянину: є поранені

За даними правоохоронців, стрілянина сталася у Шевченківському районі Запоріжжя ввечері 7 травня. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції близько 21:00.

Поліціянти оперативно затримали чоловіка неподалік місця події. До прибуття наряду його встиг зупинити співробітник карного розшуку, який у позаслужбовий час почув постріли та втримував підозрюваного до приїзду колег.

За інформацією поліції, стрільцем виявився військовослужбовець 1983 року народження. Попередньо встановлено, що конфлікт розпочався у магазині, де чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поводився агресивно та спровокував суперечку з іншими відвідувачами.

Згодом конфлікт продовжився вже на вулиці біля торгівельного закладу. Між чоловіком та ще трьома учасниками виникла бійка, під час якої він дістав пістолет і здійснив кілька пострілів у бік опонентів.

Унаслідок стрілянини поранення отримали двоє людей — 17-річний хлопець та 33-річний чоловік. Потерпілих доправили до лікарні.

Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ — хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Скриншот повідомлення Поліції Запорізької області/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно у Дніпрі чоловік відкрив стрілянину під час перевірки документів працівниками ТЦК. Інцидент стався 4 травня у Соборному районі міста, унаслідок чого поранення отримали двоє військовослужбовців. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та вирішують питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Новини.LIVE також повідомляли, що 30 квітня на Рівненщині чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях ТЦК та поліцейському під час перевірки документів. Інцидент стався у селі Верба Дубенського району, внаслідок стрілянини поранення отримали двоє людей.