В Хмельницкой области водитель без прав стрелял в полицейских: есть погибший

На Хмельниччине водитель без прав стрелял в полицейских: есть погибший
Дата публикации 15 мая 2026 15:44
В селе Терловка Летичевской территориальной громады Хмельницкого района мужчина, лишенный права управления автомобилем, открыл стрельбу по полицейским. В результате этого погиб один правоохранитель. Сейчас полиция устанавливает местонахождение злоумышленника.
Об этом сообщила пресс-служба полиции в Хмельницкой области в пятницу, 15 мая, передает Новини.LIVE.
Стрельба в Хмельницкой области 15 мая
