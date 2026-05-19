В США подростки устроили стрельбу в мечети и совершили самоубийство

Место стрельбы в Сан-Диего. Фото: Reuters

В городе Сан-Диего в США двое вооруженных подростков открыли стрельбу в Исламском центре, в результате чего погибли три человека. После нападения юноши, по предварительным данным, совершили самоубийство.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Стрельба в Исламском центре Сан-Диего - что известно

По данным правоохранителей, нападение произошло в понедельник на территории Исламского центра — крупнейшей мечети округа Сан-Диего. Двое парней в возрасте 17 и 18 лет открыли огонь возле здания. В результате стрельбы погиб охранник и еще двое мужчин.

Позже тела нападавших нашли в автомобиле неподалеку от места трагедии. По предварительной информации, подростки застрелились.

Шеф полиции Сан-Диего Скотт Вол заявил, что нападение расследуют как возможное преступление на почве ненависти с участием ФБР.

Читайте также:

"Погибший охранник, вероятно, предотвратил еще большее количество жертв", — отметили правоохранители.

Известно, что примерно за два часа до стрельбы мать одного из подозреваемых обратилась в полицию. Она сообщила, что ее сын с суицидальными наклонностями сбежал из дома на ее автомобиле, прихватив три единицы оружия. По словам женщины, парень был вместе с товарищем, а оба были одеты в камуфляжную одежду.

После обращения полиция начала поиски подростков и направила патрули в торговый центр и школу, где учился один из юношей. Вскоре правоохранители услышали сообщение о стрельбе в мечети.

Район мечети в Сан-Диего после стрельбы. Фото: Reuters

По словам Скотта Вола, на место происшествия оперативно прибыли от 50 до 100 полицейских со всего региона Сан-Диего. Первые патрули были возле мечети уже через четыре минуты после сообщения о нападавшем.

На обнародованных местными телеканалами кадрах видно десятки полицейских автомобилей, вооруженных правоохранителей на крыше мечети и силовиков, которые прочесывали территорию комплекса.

Во время спецоперации полиция не произвела ни одного выстрела.

Правоохранители также сообщили, что не будут разглашать содержание записки, которую нашла мать одного из нападавших.

Трагедия произошла за неделю до мусульманского праздника Курбан-байрам и ежегодного хаджа в священный город Мекка в Саудовская Аравия.

Имам и директор Исламского центра Таха Хассан назвал нападение беспрецедентным для общины.

"Мы никогда раньше не сталкивались с такой трагедией. Это крайне возмутительно — делать мишенью место богослужения", — сказал он.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в Хмельницкой области водитель открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Один из правоохранителей погиб.

А также на Волыни 34-летний мужчина начал стрелять в работников ТЦК. Злоумышленника задержали и приятгнули к ответственности.