Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В США из-за взрыва резервуара с химикатами погибли 11 человек

В США из-за взрыва резервуара с химикатами погибли 11 человек

Ua ru
Дата публикации 31 мая 2026 11:04
В США из-за взрыва резервуара с химикатами погибли 11 человек
Последствия взрыва резервуара с химикатами в США. Фото: REUTERS/David Ryder

В Соединенных Штатах Америки взорвался резервуар с химикатами. В результате инцидента погибли 11 человек. Взрыв произошел на заводе Nippon Dynawave Packaging в резервуаре с "белой щелочью". Речь идет о химическом растворе гидроксида натрия и сульфида натрия, который используют для производства бумажной массы.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Взрыв резервуара с химикатами в США

Заместитель начальника пожарно-спасательной службы Cowlitz 2 Курт Стич рассказал, что поисково-спасательные работы пропавших без вести продолжались около недели. Спасатели разбирали завалы внутри разрушенных зданий, а также применяли дроны для обследования территории с воздуха.

Поврежденный резервуар содержал примерно 3,4 млн литров белого щелока. По результатам анализов установлено, что часть вещества попала в реку Колумбия.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на The New York Times, ФБР США задержало бывшего высокопоставленного чиновника ЦРУ после обыска в его доме. Во время следственных действий правоохранители изъяли сотни золотых слитков, миллионы долларов наличными и люксовые часы.

Читайте также:

Кроме того, недавно возле Белого дома произошла стрельба. Неустановленное лицо открыло огонь по сотрудникам Секретной службы США, после чего в ходе перестрелки была смертельно ранена.

США взрыв химикаты
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации