В США из-за взрыва резервуара с химикатами погибли 11 человек

Последствия взрыва резервуара с химикатами в США. Фото: REUTERS/David Ryder

В Соединенных Штатах Америки взорвался резервуар с химикатами. В результате инцидента погибли 11 человек. Взрыв произошел на заводе Nippon Dynawave Packaging в резервуаре с "белой щелочью". Речь идет о химическом растворе гидроксида натрия и сульфида натрия, который используют для производства бумажной массы.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Заместитель начальника пожарно-спасательной службы Cowlitz 2 Курт Стич рассказал, что поисково-спасательные работы пропавших без вести продолжались около недели. Спасатели разбирали завалы внутри разрушенных зданий, а также применяли дроны для обследования территории с воздуха.

Поврежденный резервуар содержал примерно 3,4 млн литров белого щелока. По результатам анализов установлено, что часть вещества попала в реку Колумбия.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на The New York Times, ФБР США задержало бывшего высокопоставленного чиновника ЦРУ после обыска в его доме. Во время следственных действий правоохранители изъяли сотни золотых слитков, миллионы долларов наличными и люксовые часы.

Кроме того, недавно возле Белого дома произошла стрельба. Неустановленное лицо открыло огонь по сотрудникам Секретной службы США, после чего в ходе перестрелки была смертельно ранена.