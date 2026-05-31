У США через вибух резервуара з хімікатами загинули 11 людей

Дата публікації: 31 травня 2026 11:04
Наслідки вибуху резервуара з хімікатами у США. Фото: REUTERS/David Ryder

У Сполучених Штатах Америки вибухнув резервуар із хімікатами. Внаслідок інциденту загинули 11 людей. Вибух стався на заводі Nippon Dynawave Packaging у резервуарі з "білим лугом. Йдеться про хімічний розчин гідроксиду натрію та сульфіду натрію, що використовують для виробництва паперової маси.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Вибух резервуара з хімікатами у США

Заступник начальника пожежно-рятувальної служби Cowlitz 2 Курт Стіч розповів, що пошуково-рятувальні роботи зниклих безвісти тривали близько тижня. Рятувальники розбирали завали всередині зруйнованих будівель, а також застосовували дрони для обстеження території з повітря.

Пошкоджений резервуар містив приблизно 3,4 млн літрів білого лугу. За результатами аналізів встановлено, що частина речовини потрапила до річки Колумбія.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на The New York Times, ФБР США затримало колишнього високопосадовця ЦРУ після обшуку в його помешканні. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили сотні золотих злитків, мільйони доларів готівкою та люксові годинники.

Читайте також:

Крім того, нещодавно біля Білого дому сталася стрілянина. Невстановлена особа відкрила вогонь по співробітниках Секретної служби США, після чого в ході перестрілки була смертельно поранена.

США вибух хімікати
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
