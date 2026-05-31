У США через вибух резервуара з хімікатами загинули 11 людей
У Сполучених Штатах Америки вибухнув резервуар із хімікатами. Внаслідок інциденту загинули 11 людей. Вибух стався на заводі Nippon Dynawave Packaging у резервуарі з "білим лугом. Йдеться про хімічний розчин гідроксиду натрію та сульфіду натрію, що використовують для виробництва паперової маси.
Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.
Вибух резервуара з хімікатами у США
Заступник начальника пожежно-рятувальної служби Cowlitz 2 Курт Стіч розповів, що пошуково-рятувальні роботи зниклих безвісти тривали близько тижня. Рятувальники розбирали завали всередині зруйнованих будівель, а також застосовували дрони для обстеження території з повітря.
Пошкоджений резервуар містив приблизно 3,4 млн літрів білого лугу. За результатами аналізів встановлено, що частина речовини потрапила до річки Колумбія.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на The New York Times, ФБР США затримало колишнього високопосадовця ЦРУ після обшуку в його помешканні. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили сотні золотих злитків, мільйони доларів готівкою та люксові годинники.
Крім того, нещодавно біля Білого дому сталася стрілянина. Невстановлена особа відкрила вогонь по співробітниках Секретної служби США, після чого в ході перестрілки була смертельно поранена.