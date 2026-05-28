У посадовця ЦРУ знайшли 300 кг золота і 2 млн доларів готівки

Агент ФБР. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Федеральне бюро розслідувань США затримало колишнього високопоставленого співробітника ЦРУ після масштабного обшуку в його помешканні. Правоохоронці виявили сотні золотих злитків, мільйони доларів готівкою та дорогі годинники преміумкласу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The New York Times.

Затримання посадовця ЦРУ у США

У матеріала зазначається, що під час слідчих дій у будинку підозрюваного знайшли 303 золоті злитки вагою близько одного кілограма кожен. Загальну вартість вилученого золота оцінюють більш ніж у 40 мільйонів доларів.

Окрім цього, у резиденції зберігалося приблизно 2 мільйони доларів готівкою. Також слідчі вилучили майже 30 люксових годинників, серед яких переважали моделі бренду Rolex.

У матеріалах суду чоловіка називають колишнім представником вищої керівної ланки державної служби США. За версією слідства, він міг незаконно привласнювати бюджетні кошти, маніпулюючи табелями обліку робочого часу.

Читайте також:

Слідчі стверджують, що посадовець також перебільшував свої академічні досягнення та неправдиво заявляв про службу у резерві ВМС США. Це дозволяло йому отримувати оплачувані військові відпустки. Водночас ці факти не пояснюють походження великої кількості золота та готівки, знайдених під час обшуку.

За інформацією NYT, раніше чоловік мав доступ до значних обсягів валюти та золота, які використовувалися для службових потреб. Після внутрішньої перевірки в ЦРУ виникли підозри щодо можливого привласнення цінностей, після чого матеріали передали до ФБР.

Адвокат затриманого наразі відмовився коментувати справу.

Як писали Новини.LIVE, 23 травня поблизу Білого дому сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь по офіцерах Секретної служби США. Його ліквідували.

Також ми писали, що у США показали кадри з першого візиту президента України до Вашингтона. 6 травня 1992 року до Білого дому приїхав Леонід Кравчук.