У США показали кадри з першого візиту президента України до Вашингтона

Леонід Кравчук з візитом у Вашингтоні.

Президентська бібліотека Джорджа Герберта Вокера Буша (Джордж Буш — старший) опублікувала кадри першого офіційного візиту президента України до США. Тоді на посаді був Леонід Кравчук. Зустріч лідерів відбулася у Білому домі 6 травня 1992 року.

Як повідомляє Новини.LIVE, відео опублікували в Каталозі національних архівів США. Це зробили на запит україно-американського політолога, професора університету Бейлора (Техас) Сергія Куделі.

Під час брифінгу для преси Кравчука запитали про виведення з України тактичної ядерної зброї та підписання Києвом Договору про скорочення наступальних озброєнь (СНО-1).

Леонід Кравчук та Джордж Буш.

Буш пожартував, що вперше в історії всі запитання журналістів адресовані гостю Білого дому, а не президенту США, і ця тенденція йому подобається. Він зазначив, що дуже цінує відносини з незалежною Україною і Вашингтон буде підтримувати Київ "всіма можливими способами".

Також на кадрах видно початок переговорів між делегаціями держав і прогулянку президентів галявинами Білого дому.

Як писали Новини.LIVE, Леонід Кравчук помер 10 травня 2022 року у Мюнхені. Причиною смерті стала тривала важка хвороба. За рік до цього він переніс складну операцію на серці.

