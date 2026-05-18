В США показали кадры с первого визита президента Украины в Вашингтон

Леонид Кравчук с визитом в Вашингтоне. Фото: кадр из видео

Президентская библиотека Джорджа Герберта Уокера Буша (Джордж Буш — старший) опубликовала кадры первого официального визита президента Украины в США. Тогда в должности был Леонид Кравчук. Встреча лидеров состоялась в Белом доме 6 мая 1992 года.

Как сообщает Новини.LIVE, видео опубликовали в Каталоге национальных архивов США. Это сделали на запрос украино-американского политолога, профессора университета Бейлора (Техас) Сергея Кудели.

Первый официальный визит президента Украины в США

Во время брифинга для прессы Кравчука спросили о выводе из Украины тактического ядерного оружия и подписании Киевом Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-1).

Леонид Кравчук и Джордж Буш. Фото: facebook.com/serhiy.kudelia

Буш пошутил, что впервые в истории все вопросы журналистов адресованы гостю Белого дома, а не президенту США, и эта тенденция ему нравится. Он отметил, что очень ценит отношения с независимой Украиной и Вашингтон будет поддерживать Киев "всеми возможными способами".

Также на кадрах видно начало переговоров между делегациями государств и прогулку президентов по лужайкам Белого дома.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, Леонид Кравчук умер 10 мая 2022 года в Мюнхене. Причиной смерти стала длительная тяжелая болезнь. За год до этого он перенес сложную операцию на сердце.

Также мы писали, что ранее в сети появились уникальное видео, на котором Кравчука просят не отдавать ядерное оружие. Кадры сняты в 1993 году.