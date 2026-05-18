Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В США показали кадры с первого визита президента Украины в Вашингтон

В США показали кадры с первого визита президента Украины в Вашингтон

Ua ru
Дата публикации 18 мая 2026 16:36
В США показали кадры с первого визита президента Украины в Вашингтон
Леонид Кравчук с визитом в Вашингтоне. Фото: кадр из видео

Президентская библиотека Джорджа Герберта Уокера Буша (Джордж Буш — старший) опубликовала кадры первого официального визита президента Украины в США. Тогда в должности был Леонид Кравчук. Встреча лидеров состоялась в Белом доме 6 мая 1992 года.

Как сообщает Новини.LIVE, видео опубликовали в Каталоге национальных архивов США. Это сделали на запрос украино-американского политолога, профессора университета Бейлора (Техас) Сергея Кудели.

Первый официальный визит президента Украины в США

Во время брифинга для прессы Кравчука спросили о выводе из Украины тактического ядерного оружия и подписании Киевом Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-1).

null
Леонид Кравчук и Джордж Буш. Фото: facebook.com/serhiy.kudelia

Буш пошутил, что впервые в истории все вопросы журналистов адресованы гостю Белого дома, а не президенту США, и эта тенденция ему нравится. Он отметил, что очень ценит отношения с независимой Украиной и Вашингтон будет поддерживать Киев "всеми возможными способами".

Также на кадрах видно начало переговоров между делегациями государств и прогулку президентов по лужайкам Белого дома.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, Леонид Кравчук умер 10 мая 2022 года в Мюнхене. Причиной смерти стала длительная тяжелая болезнь. За год до этого он перенес сложную операцию на сердце.

Также мы писали, что ранее в сети появились уникальное видео, на котором Кравчука просят не отдавать ядерное оружие. Кадры сняты в 1993 году.

США Леонид Кравчук визит Вашингтон
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации