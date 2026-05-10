Четвертая годовщина смерти Кравчука: карьера и последние годы жизни: карьера и последние годы жизни

Четвертая годовщина смерти Кравчука: карьера и последние годы жизни

Четвертая годовщина смерти Кравчука: карьера и последние годы жизни

Дата публикации 10 мая 2026 08:23
Первый президент Украины Леонид Кравчук. Фото: Леонид Кравчук / Facebook

В воскресенье, 10 мая, исполняется четыре года со дня смерти украинского политика, государственного деятеля, первого президента независимой Украины Леонида Кравчука. Кроме того, он был председателем Верховной Рады Украины, нардепом и последним председателем Верховной Рады УССР. Умер в Мюнхене.

Новини.LIVE рассказывают все, что известно о жизни Героя Украины и полного кавалера ордена князя Ярослава Мудрого.

Ранние годы и образование Кравчука

Леонид Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин (ныне Ровенская область). Его детство пришлось на сложный период Второй мировой войны и послевоенного восстановления.

Он получил образование экономиста, окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, после чего начал научную и преподавательскую деятельность.

Карьера Леонида Кравчука

В 1960-х годах Кравчук перешел на партийную работу. Он постепенно поднимался по карьерной лестнице в Коммунистической партии Украины, занимаясь идеологическими вопросами. К концу 1980-х годов стал одним из ключевых идеологов Компартии Украины, работая в ее центральном аппарате.

Леонид Кравчук на фоне Тараса Шевченко. Фото: Леонид Кравчук / Facebook

В период перестройки Кравчук активно включился в политические процессы. В 1990 году его избрали председателем Верховного Совета Украинской ССР. Именно в это время Украина начала движение к независимости.

Провозглашение независимости Украины и президентство Кравчука

24 августа 1991 года Верховная Рада приняла историческое решение Провозглашение независимости Украины. Кравчук как председатель парламента сыграл ключевую роль в этом процессе.

1 декабря 1991 года на всеукраинском референдуме граждане подтвердили независимость, и в тот же день Кравчук был избран первым президентом Украины.

Кравчук
Леонид Кравчук на посту президента. Фото: Леонид Кравчук / Facebook

На посту президента Кравчук руководил страной в сложный переходный период после распада СССР. Он, в частности, принял участие в подписании Беловежских соглашений, которые юридически прекратили существование Советского Союза.

В 1994 году Кравчук проиграл президентские выборы Леониду Кучме. После этого оставался активным в политике: был народным депутатом Украины, участвовал в политической жизни и государственных процессах, в 2020 году возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Последние годы и смерть

29 июня 2021 года Леонид Кравчук перенес сложную операцию на сердце. После вмешательства его состояние осложнилось, и политика перевели в реанимацию, где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В дальнейшем он проходил длительную реабилитацию в Германии в клинике Мюнхенского университета. Именно там он находился под медицинским наблюдением и проживал последние годы своей жизни, продолжая лечение после операции.

Кравчук
Леонид Кравчук с чашкой кофе. Фото: Леонид Кравчук / Facebook

10 мая 2022 года Леонид Кравчук умер в Мюнхене в 17:00 по киевскому времени. Ему было 88 лет. Причиной смерти стала длительная тяжелая болезнь. Он ушел из жизни всего через неделю после смерти другого подписанта Беловежских соглашений — Станислава Шушкевича, что символично завершило целую эпоху политиков, участвовавших в распаде СССР.

Из-за полномасштабной войны в Украине транспортировка тела первого президента самолетом была невозможна. Поэтому семья организовала перевозку наземным путем, в том числе с привлечением железнодорожного транспорта, чтобы доставить его в Киев.

Четверті роковини від смерті Кравчука: кар’єра та останні роки життя - фото 1
Президент Владимир Зеленский прощается с Леонидом Кравчуком. Фото: Новости.LIVE

Церемония прощания состоялась во вторник, 17 мая, в Украинском доме в Киеве. Леонид Кравчук похоронен на Байковом кладбище в Киеве — одном из главных мест захоронения выдающихся деятелей Украины.

Ранее Новини.LIVE публиковали фото, как выглядел первый президент Украины в молодости. Он был женат на Антонине Мишуре. У пары 21 июля 1959 года родился сын — Александр Кравчук. Также у первого президента Украины остались внучка Мария и внук Андрей, правнучка Елена.

Кроме того, в сети появилось видео, как в 1993 году Кравчука просили не отдавать ядерное оружие. Однако он решил иначе, подчеркнув, что окончательное решение по этому вопросу принадлежит не президенту. Последняя ядерная боеголовка была вывезена с территории Украины в Россию в начале июня 1996 года.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
