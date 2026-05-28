У чиновника ЦРУ нашли 300 кг золота и 2 млн долларов наличных денег
Федеральное бюро расследований США задержало бывшего высокопоставленного сотрудника ЦРУ после масштабного обыска в его доме. Правоохранители обнаружили сотни золотых слитков, миллионы долларов наличными и дорогие часы премиум-класса.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The New York Times.
Задержание чиновника ЦРУ в США
В материале отмечается, что во время следственных действий в доме подозреваемого нашли 303 золотых слитка весом около одного килограмма каждый. Общую стоимость изъятого золота оценивают более чем в 40 миллионов долларов.
Кроме этого, в резиденции хранилось примерно 2 миллиона долларов наличными. Также следователи изъяли почти 30 люксовых часов, среди которых преобладали модели бренда Rolex.
В материалах суда мужчину называют бывшим представителем высшего руководящего звена государственной службы США. По версии следствия, он мог незаконно присваивать бюджетные средства, манипулируя табелями учета рабочего времени.
Следователи утверждают, что чиновник также преувеличивал свои академические достижения и ложно заявлял о службе в резерве ВМС США. Это позволяло ему получать оплачиваемые военные отпуска. В то же время эти факты не объясняют происхождение большого количества золота и наличных, найденных во время обыска.
По информации NYT, ранее мужчина имел доступ к значительным объемам валюты и золота, которые использовались для служебных нужд. После внутренней проверки в ЦРУ возникли подозрения относительно возможного присвоения ценностей, после чего материалы передали в ФБР.
Адвокат задержанного пока отказался комментировать дело.
