У США сталася стрілянина біля фестивалю: поранених госпіталізували

Поліція на місці стрілянини в Толідо, штат Огайо, США. Фото: CNN

У місті Толідо, що в штаті Огайо Сполучених Штатів Америки, сталася стрілянина в суботу, 6 червня. Вогонь відкрили поблизу фестивалю Old West End Festival, через що кілька людей отримали поранення. Наразі їх доправили до лікарні.

Про це повідомляє CNN, передає Новини.LIVE.

Стрілянина біля фестивалю в США

У поліції зазначили, що правоохоронці прибули на місце події близько 17:30 за місцевим часом (00:30 7 червня за Києвом). Наразі підозрюваного (чи підозрюваних) розшукують. Постраждалих доставили до найближчих лікарень, однак немає інформації щодо кількості чи стану постраждалих.

Поліцейські разом із представниками ФБР проводять розслідування та встановлюють обставини справи і мотиви зловмисника (зловмисників).

Один із відвідувачів розповів CNN, що почув кілька пострілів, після чого виникла паніка, інший запевняв, що було як мінімум 10 пострілів.

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Зазначимо, що Old West End Festival — щорічний дводенний фестиваль, який проходить в історичному районі Толідо. Саме тут розташований один із найбільших у США кварталів вікторіанських будинків. Подія повинна була розпочатися вранці 7 червня парадом, а також супроводжуватися живою музикою та ярмарком їжі.

Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно в США сталася стрілянина біля Білого дому. Невідомий чоловік відкрив вогонь поблизу КПП по офіцерах Секретної служби, після чого його ліквідували.

Також ми повідомляли, що в США 31 травня вибухнув резервуар із хімікатами, через що загинули 11 людей. Інцидент трапився на заводі Nippon Dynawave Packaging у резервуарі з "білим лугом", за допомогою якого виготовляють папір.