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Головна Новини дня Стрілянина в Німеччині: шестеро загиблих у молодіжному закладі

Стрілянина в Німеччині: шестеро загиблих у молодіжному закладі

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 20:07
У Німеччині стрілянина в молодіжному закладі: загинули 6 людей
Місце смертельної стрілянини в північному місті Штаде. Фото: Reuters

У місті Штаде на півночі Німеччини сталася стрілянина в закладі соціального обслуговування для молоді. Внаслідок інциденту загинули шість людей.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Стрілянина на півночі Німеччини

Подія сталася у понеділок неподалік портового міста Гамбург. Поліція кваліфікувала випадок як умисне вбивство з кількома жертвами. Мотиви нападника наразі встановлюються.

За даними місцевих ЗМІ, спочатку повідомлялося про п’ять загиблих — чотирьох жінок і одного чоловіка. Згодом ще один постраждалий помер у лікарні, що збільшило кількість жертв до шести.

Правоохоронці затримали двох осіб, серед яких — імовірний стрілець. Поліція закликала мешканців уникати району події, однак згодом заявила, що загрози для населення немає.

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На оприлюднених кадрах видно, як поліція зупиняє автомобіль із пробитим колесом та затримує двох людей. Район події оточено, на місці працюють слідчі та криміналісти. Розслідування триває.

Стрілянина в Німеччині: шестеро загиблих у молодіжному закладі - фото 1
Німецька поліція. Фото: Reuters

Новини.LIVE також писали, що у місті Толідо в штаті Огайо (США) в суботу, 6 червня, сталася стрілянина. Інцидент стався поблизу фестивалю Old West End Festival, внаслідок чого кілька людей отримали поранення. Постраждалих госпіталізували.

Новини.LIVE повідомляли, що у німецькому місті Лейпциг через екстремальну спеку тимчасово зупинили рух трамваїв до понеділка. Через аномально високі температури деформувалися трамвайні колії.

Новини.LIVE інформували, що у п’ятницю, 26 червня, до Києва залізницею прибула міністерка юстиції Німеччини Штефані Губіґ. Це її перший візит до української столиці після призначення на посаду понад рік тому. Візит приурочений до наближення річниці Конституції України.

Німеччина вбивство Кримінал
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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