У Німеччині стрілянина в молодіжному закладі: загинули 6 людей

Місце смертельної стрілянини в північному місті Штаде. Фото: Reuters

У місті Штаде на півночі Німеччини сталася стрілянина в закладі соціального обслуговування для молоді. Внаслідок інциденту загинули шість людей.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Стрілянина на півночі Німеччини

Подія сталася у понеділок неподалік портового міста Гамбург. Поліція кваліфікувала випадок як умисне вбивство з кількома жертвами. Мотиви нападника наразі встановлюються.

За даними місцевих ЗМІ, спочатку повідомлялося про п’ять загиблих — чотирьох жінок і одного чоловіка. Згодом ще один постраждалий помер у лікарні, що збільшило кількість жертв до шести.

Правоохоронці затримали двох осіб, серед яких — імовірний стрілець. Поліція закликала мешканців уникати району події, однак згодом заявила, що загрози для населення немає.

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На оприлюднених кадрах видно, як поліція зупиняє автомобіль із пробитим колесом та затримує двох людей. Район події оточено, на місці працюють слідчі та криміналісти. Розслідування триває.

Німецька поліція. Фото: Reuters

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