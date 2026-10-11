Стрілянина у США: у Пенсильванії загинули люди

Поліція США. Фото: Reuters

У штаті Пенсильванія сталася смертельна стрілянина в житловому будинку. Унаслідок нападу загинули восьмеро людей, серед них двоє дітей і вагітна жінка. Дев’ятим загиблим був сам підозрюваний стрілець.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Associated Press.

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Що відомо про стрілянину в Пенсильванії

Стрілянина сталася ввечері в п’ятницю, 9 жовтня, у місті Ер. За даними Associated Press, 45-річний чоловік убив вісьмох людей, після чого помер від вогнепального поранення, якого завдав собі сам. Сім із восьми жертв були його родичами, а ще одна людина — подругою вагітної жінки.

За даними слідства, незадовго до 17:00 зсередини будинку було чути приглушені постріли. Невдовзі до дверей прийшли дві стривожені жінки та почали стукати. Чоловік вийшов із будинку й відкрив по них вогонь, коли вони побігли до нього, після чого повернувся всередину.

Поліцейські прибули за кілька хвилин після сигналу системи ShotSpotter, яка призначена для виявлення звуків пострілів. Біля будинку вони знайшли двох загиблих жінок. Перед тим як увійти всередину, правоохоронці використали дрон і робота.

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На першому поверсі поліцейські виявили тіла п’ятирічного хлопчика та однорічної дівчинки. У сходовій клітці знайшли ще двох жінок і двох молодих чоловіків, а на другому поверсі — тіло підозрюваного.

Після прибуття поліції нових пострілів не було. За даними AP, звуки, які могли сприйняти за постріли, були спричинені світло-шумовими пристроями, використаними спецпризначенцями.

Коментуючи роботу правоохоронців на місці трагедії, начальник місцевої поліції Рік Лора наголосив на складності ситуації та масштабі втрат. Він описав обставини, які доводиться розслідувати, так:

"Це одна з найскладніших та найчутливіших сцен, з якими коли-небудь стикалися наші офіцери та слідчі. Втрати життя руйнівні, а обставини, які ми розслідуємо, викликають глибоке занепокоєння".

Що відомо про розслідування стрілянини

Особи підозрюваного та загиблих наразі не розголошуються. Правоохоронці також не повідомляють про можливий мотив злочину.

За словами начальника місцевої поліції, слідчі планують поспілкуватися з іншими родичами загиблих і перевірити мобільні телефони двох жінок, яких застрелили біля будинку.

Прокурорка округу Елізабет Гірц закликала громадськість не поширювати чутки, припущення та неперевірену інформацію, щоб не посилювати страждання родин загиблих. Розслідування обставин стрілянини триває.

Новини.LIVE інформували, що наприкінці червня 2026 року у німецькому місті Штаде чоловік відкрив вогонь у центрі допомоги молодим матерям, унаслідок чого загинули шестеро працівників установи. За версією поліції, причиною нападу могла стати суперечка щодо опіки над тримісячною донькою стрільця. 45-річного підозрюваного затримали під час спроби втечі, а мати дитини та дівчинка не постраждали й перебували в безпечному місці.

Новини.LIVE також писали, що у червні 2026 року у місті Толідо, штат Огайо (США), сталася стрілянина поблизу фестивалю Old West End Festival. Кількох поранених госпіталізували, однак їх кількість і стан не уточнювали.