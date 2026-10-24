Полиция с оружием. Фото иллюстративное: Reuters

В пятницу, 23 октября, вооружённые люди открыли огонь во время похорон в греческой православной церкви в городе Карак на юге Иордании. В результате нападения погибли семь человек, ещё 40 получили ранения. По данным государственного телевидения Иордании, на видеозаписях видно, как двое мужчин с пистолетами приближаются к церкви и открывают огонь.

Об этом сообщает Associated Press, передает Новини.LIVE.

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Как отреагировали власти Иордании на инцидент

По данным государственного телевидения Иордании, на видеозаписях видно, как двое мужчин с пистолетами приближаются к церкви и открывают огонь. Затем к ним присоединяется третий нападающий, который, по всей видимости, был вооружен полуавтоматической винтовкой. После этого все трое направляются к зданию.

Один из присутствовавших на похоронах, Доргам Халаса, рассказал, что стрельба началась примерно через 15 минут после начала церемонии. Люди начали бежать, услышав интенсивные выстрелы. По его словам, некоторые очевидцы утверждали, что видели четырёх вооружённых людей, однако Associated Press не смогло независимо подтвердить их количество.

В правительстве заявили, что нападение совершили неизвестные лица, а расследование продолжается. Информация о задержании или ликвидации нападавших официально не обнародована. Министр здравоохранения Иордании Ибрагим аль-Будур сообщил, что двое раненых находятся в критическом состоянии.

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После стрельбы в стране объявили трёхдневный национальный траур. Король Абдалла II осудил нападение и заявил, что виновные понесут самое суровое наказание.

Премьер-министр Джафар Хассан назвал стрельбу следствием экстремистской идеологии и заявил о необходимости привлечения причастных к ответственности.

Нападение также осудили представители других стран Ближнего Востока и религиозные деятели. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал стрельбу во время похорон особенно гнусным нападением и призвал установить всех виновных и привлечь их к ответственности.

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