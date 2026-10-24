Поліція зі зброєю. Фото ілюстративне: Reuters

У п’ятницю, 23 жовтня, озброєні люди відкрили вогонь під час похорону в грецькій православній церкві в місті Карак на півдні Йорданії. Унаслідок нападу загинули семеро людей, ще 40 дістали поранення. За даними державного телебачення Йорданії, на відеозаписах видно, як двоє чоловіків із пістолетами наближаються до церкви та стріляють.

Про це повідомляє Associated Press, передає Новини.LIVE.

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Як відреагувала влада Йорданії на інцидент

За даними державного телебачення Йорданії, на відеозаписах видно, як двоє чоловіків із пістолетами наближаються до церкви та стріляють. Потім до них приєднується третій нападник, який, імовірно, мав напівавтоматичну гвинтівку. Після цього всі троє прямують до будівлі.

Один із присутніх на похороні, Доргам Халаса, розповів, що стрілянина почалася приблизно через 15 хвилин після початку церемонії. Люди почали тікати, почувши інтенсивні постріли. За його словами, деякі очевидці стверджували, що бачили чотирьох озброєних людей, однак Associated Press не змогло незалежно підтвердити їхню кількість.

В уряді заявили, що напад скоїли невідомі особи, а розслідування триває. Інформацію про затримання або ліквідацію нападників офіційно не оприлюднили. Міністр охорони здоров’я Йорданії Ібрагім аль-Будур повідомив, що двоє поранених перебувають у критичному стані.

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Після стрілянини в країні оголосили триденну національну жалобу. Король Абдалла II засудив напад і заявив, що винні зазнають найсуворішого покарання.

Прем’єр-міністр Джафар Хассан назвав стрілянину наслідком екстремістської ідеології та заявив про необхідність притягнення причетних до відповідальності.

Напад також засудили представники інших країн Близького Сходу та релігійні діячі. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав стрілянину під час похорону особливо мерзенним нападом і закликав встановити всіх винних та притягнути їх до відповідальності.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у Литві намагалися підпалити підприємство, де зберігають обладнання для супутникового зв’язку Starlink. Прем’єр-міністр Міндаугас Сінкявічюс заявив про скликання Комісії з питань національної безпеки, яка розгляне цей інцидент і появу невідомого безпілотника в повітряному просторі країни. Також уряд планує обговорити можливість надання службам додаткових повноважень для нейтралізації дронів.