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Головна Новини дня У Литві намагалися підпалити склад обладнання Starlink

У Литві намагалися підпалити склад обладнання Starlink

Ua ru
18 жовтня 2026 15:04
У Литві намагалися підпалити компанію зі складом обладнання Starlink ДСНС
Дим від пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС

У Литві сталася невдала спроба підпалу компанії, яка зберігає обладнання для супутникового зв'язку Starlink. На тлі цього інциденту та появи невідомого безпілотника в повітряному просторі країни уряд посилює увагу до питань безпеки.

Про це прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс повідомив у Facebook, передає Новини.LIVE.

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У Литві запобігли спробі підпалу підприємства зі Starlink

Глава литовського уряду заявив, що в понеділок, 19 жовтня, скличе засідання Комісії з питань національної безпеки. Серед питань для розгляду будуть обставини проникнення невідомого дрона в повітряний простір Литви та спроби підпалу підприємства, де зберігається обладнання Starlink.

За словами Сінкявічюса, необхідно встановити, звідки прилетів безпілотник і в якому місці його вперше виявили радари:

"Необхідно з’ясувати, звідки прилетів дрон, де його вперше зафіксували радари. Важливими будуть також висновки служб після дослідження уламків. Також ми розглянемо питання про надання службам додаткових повноважень для нейтралізації дронів".

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Крім того, під час засідання планують обговорити можливість розширення повноважень відповідних служб для нейтралізації безпілотників.

За його словами, компанію заздалегідь попередили про можливі напади, після чого посилили охорону. Завдяки вжитим заходам спроба підпалу виявилася невдалою.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 15 вересня винищувачі НАТО вперше збили безпілотник у повітряному просторі Литви. За попередніми даними, дрон залетів із території Білорусі, а громадян країни заздалегідь попереджали про можливу повітряну загрозу. Президент Литви Гітанас Науседа подякував військовим країн Альянсу за оперативну реакцію та наголосив на важливості швидкого реагування на потенційні загрози для безпеки регіону.

Як повідомляли Новини.LIVE, 13 вересня у Литві оголошували жовтий рівень небезпеки через можливу появу безпілотника в повітряному просторі країни. Попередження поширювали на Вільнюс, а також Вільнюський, Тракайський та Електренайський райони, а мешканців закликали перейти до безпечних місць або укриттів і чекати на подальші повідомлення.

Литва пожежа поліція підпал Starlink
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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