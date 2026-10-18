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Главная Новости дня В Литве пытались поджечь склад оборудования Starlink

В Литве пытались поджечь склад оборудования Starlink

Ua ru
18 октября 2026 15:04
В Литве пытались поджечь компанию, на складе которой находилось оборудование Starlink ГСЧС
Дым от пожара. Фото: иллюстративное: ГСЧС

В Литве произошла неудачная попытка поджога компании, хранящей оборудование для спутниковой связи Starlink. На фоне этого инцидента и появления неизвестного беспилотника в воздушном пространстве страны правительство уделяет повышенное внимание вопросам безопасности.

Об этом премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

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В Литве предотвратили попытку поджога предприятия, связанного со Starlink

Глава литовского правительства заявил, что в понедельник, 19 октября, созовет заседание Комиссии по вопросам национальной безопасности. Среди вопросов для рассмотрения будут обстоятельства проникновения неизвестного дрона в воздушное пространство Литвы и попытки поджога предприятия, где хранится оборудование Starlink.

По словам Синкявичюса, необходимо установить, откуда прилетел беспилотник и в каком месте его впервые зафиксировали радары:

"Необходимо выяснить, откуда прилетел дрон, где его впервые зафиксировали радары. Важными будут также выводы служб после исследования обломков. Кроме того, мы рассмотрим вопрос о предоставлении службам дополнительных полномочий для нейтрализации дронов".

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Кроме того, в ходе заседания планируется обсудить возможность расширения полномочий соответствующих служб по нейтрализации беспилотников.

По его словам, компанию заранее предупредили о возможных нападениях, после чего усилили охрану. Благодаря принятым мерам попытка поджога оказалась неудачной.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 15 сентября истребители НАТО впервые сбили беспилотник в воздушном пространстве Литвы. По предварительным данным, дрон залетел с территории Беларуси, а граждан страны заранее предупреждали о возможной воздушной угрозе. Президент Литвы Гитанас Науседа поблагодарил военных стран Альянса за оперативную реакцию и подчеркнул важность быстрого реагирования на потенциальные угрозы безопасности региона.

Как сообщали Новини.LIVE, 13 сентября в Литве объявили желтый уровень опасности из-за возможного появления беспилотника в воздушном пространстве страны. Предупреждение распространяли на Вильнюс, а также Вильнюсский, Тракайский и Электренайский районы, а жителей призывали перейти в безопасные места или укрытия и ждать дальнейших сообщений.

Литва пожар полиция поджог Starlink
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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