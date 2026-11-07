Місце стрілянини у Кракові 7 листопада 2026 року. Фото: PAP/Art Service

У суботу, 7 листопада, у центрі Кракові на головній площі сталася стрілянина. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені. На місці події триває рятувальна операція, також приземлився гелікоптер медичної авіації LPR.

Про це повідомляє RMF24, інформує Новини.LIVE.

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Місце, де сталася стрілянина в Кракові. Фото: PAP/Art Service

Що відомо про стрілянину в Кракові

Інформація про стрілянину надійшла на гарячу лінію RMF FM. За свідченнями очевидців, через головну площу Кракова проїхав чорний автомобіль, з якого нападники відкривали вогонь по випадкових перехожих.

Видання зазначає, що ці відомості про автомобіль і дії нападників ґрунтуються саме на розповідях свідків.

За даними RMF24, під час інциденту пошкоджень зазнали один із магазинів і трамвай міського транспорту.

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Водночас кількість загиблих і поранених наразі не зазначається. Обставини стрілянини та інформація про нападників уточнюються.

Новини.LIVE інформували, що наприкінці жовтня 2026 року у місті Карак на півдні Йорданії озброєні люди відкрили вогонь у грецькій православній церкві під час похорону. Унаслідок нападу загинули семеро людей, ще 40 дістали поранення, двоє з них перебувають у критичному стані. Після трагедії в Йорданії оголосили триденну національну жалобу, а влада розпочала розслідування.

Новини.LIVE писали, що також у жовтні 2026 року у місті Ер у штаті Пенсильванія сталася смертельна стрілянина в житловому будинку, внаслідок якої загинули восьмеро людей, зокрема двоє дітей і вагітна жінка. Серед загиблих — семеро родичів стрільця та подруга вагітної жінки, а сам 45-річний нападник наклав на себе руки. Правоохоронці розслідують обставини трагедії, однак можливий мотив злочину поки не встановили.