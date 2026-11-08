В доме стрелка из Кракова обнаружили тела его родителей и сестры
В польском городе Островец-Свентокшиский правоохранители обнаружили тела родителей и сестры 24-летнего мужчины, который 7 ноября устроил массовую стрельбу в центре Кракова. Все трое погибших имели огнестрельные ранения, а следователи проверяют версию, что нападавший мог убить своих родственников перед тем, как отправиться в Краков.
Об этом сообщило Новини.LIVE со ссылкой на польские СМИ.
В доме стрелка из Кракова нашли три тела
Правоохранители установили личности людей, тела которых обнаружили во время следственных действий в доме 24-летнего нападавшего.
Погибшими оказались его 53-летний отец, 52-летняя мать и сестра. По информации полиции, все трое получили огнестрельные ранения.
Следователи предполагают, что мужчина мог расправиться с членами своей семьи еще до нападения в Кракове. При этом окончательные обстоятельства их гибели еще устанавливаются.
В Кракове 7 ноября вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим на Рыночной площади. В результате нападения погибли шесть мирных жителей и были ранены сотрудники полиции.
Во время преследования нападавший вступил в перестрелку с правоохранителями. Полицейские ранили его и задержали. Подозреваемый мог оказаться сторонником ультраправых сил.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что число раненых в результате стрельбы в польском Кракове возросло до 16 человек.
Также Новини.LIVE писал, что среди пострадавших в Кракове нет граждан Украины. Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел со ссылкой на польских правоохранителей.
Кроме того, Новини.LIVE рассказывал, что Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в Кракове. Президент осудил нападение и подчеркнул необходимость наказания виновного.