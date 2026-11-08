Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В доме стрелка из Кракова обнаружили тела его родителей и сестры

В доме стрелка из Кракова обнаружили тела его родителей и сестры

Ua ru
8 ноября 2026 13:24
В доме краковского стрелка были обнаружены тела трех убитых членов его семьи Reuters
Место убийства людей в Кракове. Фото: Reuters

В польском городе Островец-Свентокшиский правоохранители обнаружили тела родителей и сестры 24-летнего мужчины, который 7 ноября устроил массовую стрельбу в центре Кракова. Все трое погибших имели огнестрельные ранения, а следователи проверяют версию, что нападавший мог убить своих родственников перед тем, как отправиться в Краков.

Об этом сообщило Новини.LIVE со ссылкой на польские СМИ.

Реклама
Перестрелка в Кракове
Дом, в котором проживали террорист и его семья. Фото: Reuters

В доме стрелка из Кракова нашли три тела

Правоохранители установили личности людей, тела которых обнаружили во время следственных действий в доме 24-летнего нападавшего.

Погибшими оказались его 53-летний отец, 52-летняя мать и сестра. По информации полиции, все трое получили огнестрельные ранения.

Следователи предполагают, что мужчина мог расправиться с членами своей семьи еще до нападения в Кракове. При этом окончательные обстоятельства их гибели еще устанавливаются.

Читайте также:

В Кракове 7 ноября вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим на Рыночной площади. В результате нападения погибли шесть мирных жителей и были ранены сотрудники полиции.

Во время преследования нападавший вступил в перестрелку с правоохранителями. Полицейские ранили его и задержали. Подозреваемый мог оказаться сторонником ультраправых сил.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что число раненых в результате стрельбы в польском Кракове возросло до 16 человек.

Также Новини.LIVE писал, что среди пострадавших в Кракове нет граждан Украины. Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел со ссылкой на польских правоохранителей.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывал, что Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в Кракове. Президент осудил нападение и подчеркнул необходимость наказания виновного.

Польша теракт убийство погибшие Краков
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации