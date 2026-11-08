Місце вбивства людей в Кракові. Фото: Reuters

У польському місті Островець-Свентокшиський правоохоронці виявили тіла батьків і сестри 24-річного чоловіка, який 7 листопада влаштував масову стрілянину в центрі Кракова. Усі троє загиблих мали вогнепальні поранення, а слідчі перевіряють версію, що нападник міг убити своїх родичів перед тим, як вирушити до Кракова.

Про це повідомило Новини.LIVE з посиланням на польські ЗМІ.

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Будинок, де машкав терорист та його сім'я. Фото: Reuters

У будинку стрільця з Кракова знайшли три тіла

Правоохоронці встановили особи людей, тіла яких виявили під час слідчих дій у будинку 24-річного нападника.

Загиблими виявилися його 53-річний батько, 52-річна мати та сестра. За інформацією поліції, усі троє отримали вогнепальні поранення.

Слідчі припускають, що чоловік міг розправитися з членами своєї родини ще до нападу в Кракові. При цьому остаточні обставини їхньої загибелі ще встановлюють.

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У Кракові 7 листопада озброєний чоловік відкрив вогонь по перехожих на ринковій площі. Внаслідок нападу загинули шість мирних жителів і були поранені співробітники поліції.

Під час переслідування нападник вступив у перестрілку з правоохоронцями. Поліцейські поранили його та затримали. Підозрюваним міг виявитися прибічник ультраправих сил.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що кількість поранених унаслідок стрілянини в польському Кракові зросла до 16 осіб.

Також Новини.LIVE писав, що серед постраждалих у Кракові немає громадян України. Цю інформацію підтвердили в Міністерстві закордонних справ із посиланням на польських правоохоронців.

Крім того, Новини.LIVE розповідав, що Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у Кракові. Президент засудив напад і наголосив на необхідності покарання винуватця.