Вдома у стрільця з Кракова знайшли тіла його батьків та сестри
У польському місті Островець-Свентокшиський правоохоронці виявили тіла батьків і сестри 24-річного чоловіка, який 7 листопада влаштував масову стрілянину в центрі Кракова. Усі троє загиблих мали вогнепальні поранення, а слідчі перевіряють версію, що нападник міг убити своїх родичів перед тим, як вирушити до Кракова.
Про це повідомило Новини.LIVE з посиланням на польські ЗМІ.
У будинку стрільця з Кракова знайшли три тіла
Правоохоронці встановили особи людей, тіла яких виявили під час слідчих дій у будинку 24-річного нападника.
Загиблими виявилися його 53-річний батько, 52-річна мати та сестра. За інформацією поліції, усі троє отримали вогнепальні поранення.
Слідчі припускають, що чоловік міг розправитися з членами своєї родини ще до нападу в Кракові. При цьому остаточні обставини їхньої загибелі ще встановлюють.
У Кракові 7 листопада озброєний чоловік відкрив вогонь по перехожих на ринковій площі. Внаслідок нападу загинули шість мирних жителів і були поранені співробітники поліції.
Під час переслідування нападник вступив у перестрілку з правоохоронцями. Поліцейські поранили його та затримали. Підозрюваним міг виявитися прибічник ультраправих сил.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що кількість поранених унаслідок стрілянини в польському Кракові зросла до 16 осіб.
Також Новини.LIVE писав, що серед постраждалих у Кракові немає громадян України. Цю інформацію підтвердили в Міністерстві закордонних справ із посиланням на польських правоохоронців.
Крім того, Новини.LIVE розповідав, що Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у Кракові. Президент засудив напад і наголосив на необхідності покарання винуватця.