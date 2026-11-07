Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кількість загиблих у теракті в Кракові зросла до шести: 12 постраждалих

Кількість загиблих у теракті в Кракові зросла до шести: 12 постраждалих

Ua ru
7 листопада 2026 20:36
Кількість загиблих польського теракту зросла до шести, 12 постраждалих Reuters
Польська поліція на місці теракту. Фото: Reuters

У центрі Кракова стався теракт, кількість загиблих збільшилась до шести, тоді ще 12 перебувають у край важкому стані. Польські правоохоронці повідомили, що напад скоєно не двома нападниками, а 25-річним громадянином Польщі.

Про це пише Polsat News, передає Новини.LIVE.

Реклама

У Кракові зросла кількість загиблих унаслідок теракту

Малопольський воєвода Ян Кленчар заявив в ефірі в ефірі Polsat News, що кількість загиблих внаслідок теракту в Польщі збільшилась до шести, тоді як 12 людям загрожує небезпека, стан їх здоров'я незадовільний.

"У лікарнях йде боротьба за життя, варто наголосити, що 12 поранених мають червоний статус сортування, тобто їм загрожує життя, і, на жаль, мушу сказати, що летальних випадків не п’ять, а шість, і це вже офіційна інформація", — сказав він.

Крім того, поліція повідомила, що теракт вчинено не двома людьми, 25-річним чоловіком, який має польське громадянство. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський повідомив, що нападника наразі затримано.

Читайте також:

"Поліцейські, ризикуючи життям у Кракові, негайно втрутилися. Завдяки їхнім героїчним діям нападника було швидко затримано. Один з офіцерів отримав вогнепальне поранення, інший перебував у дуже важкому стані — три вогнепальні поранення. Триває операція", — наголосив він.

Ми писали, що 7 листопада сталась стрілянина в Кракові. Повідомлялось, що хтось відкрив вогонь по пересічних перехожих, про це розповіли свідки. Фіксуються пошкодження магазину та трамваю.

Ми інформували, що нападник був одягнений в камуфляж армії Польщі та пізніше зазнав поранень від представників поліції. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наразі ситуація досліджується.

Новини.LIVE повідомляли, що польський лідер Кароль Навроцький відреагував на трагічну подію. Він висловив співчуття родичам загиблих  та додав, що очікує на встановлення всіх обставин теракту в Кракові.

Польща теракт трагедія поліція загиблі
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації