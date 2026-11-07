Польська поліція на місці теракту. Фото: Reuters

У центрі Кракова стався теракт, кількість загиблих збільшилась до шести, тоді ще 12 перебувають у край важкому стані. Польські правоохоронці повідомили, що напад скоєно не двома нападниками, а 25-річним громадянином Польщі.

Про це пише Polsat News, передає Новини.LIVE.

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У Кракові зросла кількість загиблих унаслідок теракту

Малопольський воєвода Ян Кленчар заявив в ефірі в ефірі Polsat News, що кількість загиблих внаслідок теракту в Польщі збільшилась до шести, тоді як 12 людям загрожує небезпека, стан їх здоров'я незадовільний.

"У лікарнях йде боротьба за життя, варто наголосити, що 12 поранених мають червоний статус сортування, тобто їм загрожує життя, і, на жаль, мушу сказати, що летальних випадків не п’ять, а шість, і це вже офіційна інформація", — сказав він.

Крім того, поліція повідомила, що теракт вчинено не двома людьми, 25-річним чоловіком, який має польське громадянство. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський повідомив, що нападника наразі затримано.

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"Поліцейські, ризикуючи життям у Кракові, негайно втрутилися. Завдяки їхнім героїчним діям нападника було швидко затримано. Один з офіцерів отримав вогнепальне поранення, інший перебував у дуже важкому стані — три вогнепальні поранення. Триває операція", — наголосив він.

Ми писали, що 7 листопада сталась стрілянина в Кракові. Повідомлялось, що хтось відкрив вогонь по пересічних перехожих, про це розповіли свідки. Фіксуються пошкодження магазину та трамваю.

Ми інформували, що нападник був одягнений в камуфляж армії Польщі та пізніше зазнав поранень від представників поліції. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наразі ситуація досліджується.

Новини.LIVE повідомляли, що польський лідер Кароль Навроцький відреагував на трагічну подію. Він висловив співчуття родичам загиблих та додав, що очікує на встановлення всіх обставин теракту в Кракові.