Стрілянина у Кракові: зловмисник був одягнений у камуфляж польської армії
У центрі польського Кракова на головній площі сталася стрілянина. За попередніми даними, загинули п'ятеро людей, ще близько 10 дістали поранення, серед них двоє поліцейських. Нападник зазнав поранень унаслідок стрілянини у відповідь з боку правоохоронців і потрапив до лікарні.
Про це повідомляють RMF24 та місцева поліція, інформує Новини.LIVE.
Стрілянина в Кракові: є загиблі та поранені
Стрілянина сталася після 15:00 за місцевим часом 7 листопада 2026 року. Речник пожежників Малопольського воєводства Губерт Цеплий повідомив, що постріли в бік випадкових перехожих пролунали з автомобіля, який не мав номерних знаків.
Поліцейські відкрили вогонь у відповідь по чоловіку. Унаслідок цього він дістав поранення, після чого його доправили до лікарні.
На місці події триває рятувальна операція. На головній площі також приземлився рятувальний гелікоптер.
Як був одягнений нападник у Кракові
За наявною інформацією, чоловік був одягнений у камуфляж польської армії, мав шолом і бронежилет. Ймовірно, він був озброєний карабіном Haenel CR або аналогічною моделлю на базі AR-15, оснащеною оптичним прицілом.
Під час протистояння один із поліцейських ризикнув власним життям, щоб зупинити озброєного чоловіка в прямому зіткненні. За наданою інформацією, його дії допомогли врятувати багато життів.
Що заявив прем'єр-міністр Польщі про стрілянину
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що підтримує зв'язок із міністром внутрішніх справ країни та отримує від нього інформацію про ситуацію:
"Міністр внутрішніх справ постійно інформує мене про ситуацію в Кракові після трагічної стрілянини. Поліція розслідує передумови та всі обставини нападу".
Новини.LIVE інформували, що за свідченнями очевидців, 7 листопада 2026 року на головній площі Кракова невідомі відкрили вогонь по випадкових перехожих із чорного автомобіля. Під час інциденту також пошкоджено магазин і трамвай міського транспорту. Для надання допомоги залучили гелікоптер медичної авіації LPR.
Новини.LIVE писали, що 23 жовтня 2026 року в місті Карак на півдні Йорданії озброєні нападники влаштували стрілянину під час похоронної церемонії у православному храмі. Жертвами нападу стали семеро людей, ще 40 осіб отримали поранення, двоє з них перебувають у критичному стані. У відповідь на трагедію влада країни оголосила триденну національну жалобу, а правоохоронці розпочали розслідування.