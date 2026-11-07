Місце стрілянини у Кракові 7 листопада 2026 року. Фото: Maciej Sołtys/RMF FM

У центрі польського Кракова на головній площі сталася стрілянина. За попередніми даними, загинули п'ятеро людей, ще близько 10 дістали поранення, серед них двоє поліцейських. Нападник зазнав поранень унаслідок стрілянини у відповідь з боку правоохоронців і потрапив до лікарні.

Про це повідомляють RMF24 та місцева поліція, інформує Новини.LIVE.

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Стрілянина в Кракові: є загиблі та поранені

Стрілянина сталася після 15:00 за місцевим часом 7 листопада 2026 року. Речник пожежників Малопольського воєводства Губерт Цеплий повідомив, що постріли в бік випадкових перехожих пролунали з автомобіля, який не мав номерних знаків.

Поліцейські відкрили вогонь у відповідь по чоловіку. Унаслідок цього він дістав поранення, після чого його доправили до лікарні.

На місці події триває рятувальна операція. На головній площі також приземлився рятувальний гелікоптер.

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Як був одягнений нападник у Кракові

За наявною інформацією, чоловік був одягнений у камуфляж польської армії, мав шолом і бронежилет. Ймовірно, він був озброєний карабіном Haenel CR або аналогічною моделлю на базі AR-15, оснащеною оптичним прицілом.

Під час протистояння один із поліцейських ризикнув власним життям, щоб зупинити озброєного чоловіка в прямому зіткненні. За наданою інформацією, його дії допомогли врятувати багато життів.

Що заявив прем'єр-міністр Польщі про стрілянину

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що підтримує зв'язок із міністром внутрішніх справ країни та отримує від нього інформацію про ситуацію:

"Міністр внутрішніх справ постійно інформує мене про ситуацію в Кракові після трагічної стрілянини. Поліція розслідує передумови та всі обставини нападу".

Скриншот повідомлення Туска/X

Новини.LIVE інформували, що за свідченнями очевидців, 7 листопада 2026 року на головній площі Кракова невідомі відкрили вогонь по випадкових перехожих із чорного автомобіля. Під час інциденту також пошкоджено магазин і трамвай міського транспорту. Для надання допомоги залучили гелікоптер медичної авіації LPR.

Новини.LIVE писали, що 23 жовтня 2026 року в місті Карак на півдні Йорданії озброєні нападники влаштували стрілянину під час похоронної церемонії у православному храмі. Жертвами нападу стали семеро людей, ще 40 осіб отримали поранення, двоє з них перебувають у критичному стані. У відповідь на трагедію влада країни оголосила триденну національну жалобу, а правоохоронці розпочали розслідування.