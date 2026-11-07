Место стрельбы в Кракове 7 ноября 2026 года. Фото: Maciej Sołtys/RMF FM

В центре польского Кракова на главной площади произошла стрельба. По предварительным данным, погибли пять человек, еще около 10 получили ранения, среди них двое полицейских. Нападавший получил ранения в результате ответного огня со стороны правоохранителей и был госпитализирован.

Об этом сообщают RMF24 и местная полиция, информирует Новини.LIVE.

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Стрельба в Кракове: есть погибшие и раненые

Стрельба произошла после 15:00 по местному времени 7 ноября 2026 года. Пресс-секретарь пожарных Малопольского воеводства Губерт Цеплый сообщил, что выстрелы в сторону случайных прохожих прозвучали из автомобиля, не имевшего номерных знаков.

Полицейские открыли ответный огонь по мужчине. В результате он получил ранения, после чего его доставили в больницу.

На месте происшествия продолжается спасательная операция. На главной площади также приземлился спасательный вертолёт.

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Как был одет нападавший в Кракове

По имеющейся информации, мужчина был одет в камуфляж польской армии, имел шлем и бронежилет. Вероятно, он был вооружён карабином Haenel CR или аналогичной моделью на базе AR-15, оснащённой оптическим прицелом.

Во время противостояния один из полицейских рискнул собственной жизнью, чтобы остановить вооруженного мужчину в прямом столкновении. По предоставленной информации, его действия помогли спасти много жизней.

Что заявил премьер-министр Польши о стрельбе

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что поддерживает связь с министром внутренних дел страны и получает от него информацию о ситуации:

"Министр внутренних дел постоянно информирует меня о ситуации в Кракове после трагической стрельбы. Полиция расследует предпосылки и все обстоятельства нападения".

Скриншот сообщения Туска/X

Новини.LIVE сообщали, что, по свидетельствам очевидцев, 7 ноября 2026 года на главной площади Кракова неизвестные открыли огонь по случайным прохожим из черного автомобиля. В ходе инцидента также были повреждены магазин и трамвай городского транспорта. Для оказания помощи был задействован вертолёт медицинской авиации LPR.

Новини.LIVE писали, что 23 октября 2026 года в городе Карак на юге Иордании вооруженные нападавшие устроили стрельбу во время похоронной церемонии в православном храме. Жертвами нападения стали семь человек, ещё 40 человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии. В ответ на трагедию власти страны объявили трёхдневный национальный траур, а правоохранительные органы начали расследование.