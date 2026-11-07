Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: facebook.com/PrezydentNawrocki

Президент Польщі Кароль Навроцький відреагував на стрілянину в центрі Кракова. Він висловив співчуття загиблим, постраждалим та їхнім родинам і заявив, що підтримує зв’язок із відповідними службами. Тим часом поліція підтвердила, що затриманий підозрюваний є громадянином Польщі, та спростувала інформацію про можливого спільника.

Про це йдеться у заяві польського президента та повідомленні правоохоронців, інформує Новини.LIVE.

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Що Навроцький заявив про стрілянину в Кракові

Глава польської держави наголосив, що стежить за ситуацією після стрілянини та очікує на встановлення всіх обставин трагедії. Також він повідомив, що голова Бюро національної безпеки вже вирушив до Кракова.

"Я глибоко стурбований повідомленнями про трагічні події в центрі Кракова. Мої думки — з жертвами, постраждалими та їхніми родинами.

Я перебуваю на зв’язку з відповідними службами та очікую на повне роз’яснення обставин цих трагічних подій. Голова Бюро національної безпеки вже вирушив до Кракова. Безпека поляків — це абсолютний пріоритет!", — написав Кароль Навроцький.

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Скриншот заяви Навроцьrого/X

Що відомо про підозрюваного у стрілянині в Кракові

Після стрілянини Polskie Radio повідомило, що чоловік, який відкрив вогонь по людях у центрі Кракова, міг мати спільника. За інформацією видання, його також затримали.

Однак польська поліція спростувала ці повідомлення. Правоохоронці уточнили, що затриманий чоловік є громадянином Польщі. Також у поліції заперечили інформацію про наявність спільника та загибель поліцейського.

Правоохоронці наголосили, що наразі відомо лише про одного причетного до інциденту, який перебуває в руках правоохоронців.

"Єдиний відомий винуватець інциденту перебуває в руках поліції", — повідомили польські правоохоронці.

Скринщот заяви польських правоохоронців/X

Новини.LIVE інформували, що 7 листопада 2026 року у центрі Кракова невідомий відкрив вогонь по випадкових перехожих з автомобіля без номерних знаків. Унаслідок стрілянини загинули п'ятеро людей, ще близько 10 дістали поранення, зокрема двоє поліцейських. Нападник був одягнений у камуфляж польської армії, шолом і бронежилет, а після перестрілки з правоохоронцями потрапив до лікарні.

Новини.LIVE писали, що за свідченнями очевидців, чорний автомобіль проїхав головною площею Кракова, а люди в ньому стріляли по випадкових перехожих. Під час інциденту також були пошкоджені магазин і трамвай міського транспорту.