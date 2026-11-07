Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: facebook.com/PrezydentNawrocki

Президент Польши Кароль Навроцкий отреагировал на стрельбу в центре Кракова. Он выразил соболезнования погибшим, пострадавшим и их семьям и заявил, что поддерживает связь с соответствующими службами. Между тем полиция подтвердила, что задержанный подозреваемый является гражданином Польши, и опровергла информацию о возможном сообщнике.

Об этом говорится в заявлении польского президента и сообщении правоохранительных органов, пишет Новини.LIVE.

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Что Навроцкий заявил о стрельбе в Кракове

Глава польского государства подчеркнул, что следит за ситуацией после стрельбы и ожидает установления всех обстоятельств трагедии. Также он сообщил, что глава Бюро национальной безопасности уже выехал в Краков.

"Я глубоко обеспокоен сообщениями о трагических событиях в центре Кракова. Мои мысли — с жертвами, пострадавшими и их семьями.

Я нахожусь на связи с соответствующими службами и ожидаю полного выяснения обстоятельств этих трагических событий. Глава Бюро национальной безопасности уже выехал в Краков. Безопасность поляков — это абсолютный приоритет!", — написал Кароль Навроцкий.

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Скриншот заявления Навроцкого/X

Что известно о подозреваемом в стрельбе в Кракове

После стрельбы Polskie Radio сообщило, что у мужчины, открывшего огонь по людям в центре Кракова, мог быть сообщник. По информации издания, его также задержали.

Однако польская полиция опровергла эти сообщения. Правоохранители уточнили, что задержанный мужчина является гражданином Польши. Также в полиции опровергли информацию о наличии сообщника и гибели полицейского.

Правоохранители подчеркнули, что на данный момент известно лишь об одном причастном к инциденту, который находится в руках правоохранителей.

"Единственный известный виновник инцидента находится в руках полиции", — сообщили польские правоохранители.

Скриншот заявления польских правоохранителей/X

Новини.LIVE сообщали, что 7 ноября 2026 года в центре Кракова неизвестный открыл огонь по случайным прохожим из автомобиля без номерных знаков. В результате стрельбы погибли пять человек, ещё около 10 получили ранения, в том числе двое полицейских. Нападавший был одет в камуфляж польской армии, шлем и бронежилет, а после перестрелки с правоохранителями попал в больницу.

Новини.LIVE писали, что, по свидетельствам очевидцев, черный автомобиль проехал по главной площади Кракова, а люди в нем стреляли по случайным прохожим. В ходе инцидента также были повреждены магазин и трамвай городского транспорта.