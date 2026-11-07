Польская полиция на месте теракта. Фото: Reuters

В центре Кракова произошел теракт, число погибших возросло до шести, ещё 12 человек находятся в крайне тяжёлом состоянии. Польские правоохранительные органы сообщили, что нападение совершил не двое нападавших, а 25-летний гражданин Польши.

Об этом пишет Polsat News, передает Новини.LIVE.

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В Кракове возросло число погибших в результате теракта

Малопольский воевода Ян Кленчар заявил в эфире Polsat News, что число погибших в результате теракта в Польше возросло до шести, при этом 12 человек находятся в опасности, их состояние неудовлетворительное.

"В больницах идет борьба за жизнь, стоит подчеркнуть, что 12 раненых имеют красный статус сортировки, то есть их жизни находятся под угрозой, и, к сожалению, должен сказать, что летальных случаев не пять, а шесть, и это уже официальная информация", — сказал он.

Кроме того, полиция сообщила, что теракт совершил не два человека, а 25-летний мужчина, имеющий польское гражданство. Министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский сообщил, что нападавший в настоящее время задержан.

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"Полицейские, рискуя жизнью в Кракове, немедленно вмешались. Благодаря их героическим действиям нападавший был быстро задержан. Один из офицеров получил огнестрельное ранение, другой находился в очень тяжелом состоянии — три огнестрельных ранения. Операция продолжается", — подчеркнул он.

Мы писали, что 7 ноября в Кракове произошла стрельба. Сообщалось, что кто-то открыл огонь по случайным прохожим, об этом рассказали свидетели. Зафиксированы повреждения магазина и трамвая.

Мы сообщали, что нападавший был одет в камуфляж польской армии и позже получил ранения от сотрудников полиции. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в настоящее время ситуация расследуется.

Новини.LIVE сообщали, что польский лидер Кароль Навроцкий отреагировал на трагическое событие. Он выразил соболезнования родственникам погибших и добавил, что ожидает установления всех обстоятельств теракта в Кракове.