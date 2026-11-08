У Кракові зросла кількість постраждалих унаслідок стрілянини
У польському Кракові кількість поранених унаслідок масової стрілянини зросла з 12 до 16 осіб, серед постраждалих є поліцейські. Кількість загиблих залишається незмінною — шестеро людей, а правоохоронці продовжують розслідування нападу, який скоїв 24-річний чоловік, що мав дозвіл на володіння зброєю.
Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на польське інформаційне агентство PAP.
У Кракові зросла кількість поранених після стрілянини
За оновленою інформацією, внаслідок нападу 7 листопада поранення отримали 16 людей, а не 12, як повідомлялося раніше. Кількість загиблих становить шість осіб.
Озброєний чоловік у масці в'їхав автомобілем на Головний ринок Кракова близько 15:00 та відкрив вогонь у бік перехожих.
Нападник також обстріляв трамвай №1, пошкодивши скло кабіни водія. Ніхто з пасажирів та працівників транспорту не постраждав.
За словами міністра внутрішніх справ Польщі Марціна Кервінського, поліцейські відкрили вогонь по нападнику вже через три хвилини після повідомлення про стрілянину. Під час переслідування чоловік зіткнувся з іншим автомобілем, після чого почав стріляти у правоохоронців. Поліцейські поранили його та затримали.
Що відомо про нападника
Підозрюваним виявився 24-річний громадянин Польщі, який проживав у Свентокшиському воєводстві.
За даними поліції, чоловік мав дозвіл на зброю, раніше не був судимий та, ймовірно, захоплювався ультраправими ідеологіями.
Під час обшуку його будинку в Островці-Свентокшиському правоохоронці знайшли тіла трьох людей — двох жінок і чоловіка.
Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що загиблі, ймовірно, були найближчими родичами нападника. Поліція припускає, що йдеться про його батьків і сестру, однак остаточного підтвердження поки немає. Обставини смерті цих людей встановлюють.
Зазначимо, що у Кракові та по всій Польщі оголосили жалобу.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що серед постраждалих унаслідок стрілянини в польському Кракові немає громадян України. Цю інформацію підтвердили в Міністерстві закордонних справ із посиланням на поліцію.
Також Новини.LIVE писав, що Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у Кракові. Президент запевнив Польщу в солідарності українського народу та засудив напад. Він також побажав швидкого одужання пораненим і наголосив на необхідності покарання винуватця.