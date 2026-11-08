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Головна Новини дня У Кракові зросла кількість постраждалих унаслідок стрілянини

У Кракові зросла кількість постраждалих унаслідок стрілянини

Ua ru
8 листопада 2026 07:45
Стрілянина у Кракові: збільшилася кількість жертв теракту Reuters
Місце злочину в Кракові. Фото: Reuters

У польському Кракові кількість поранених унаслідок масової стрілянини зросла з 12 до 16 осіб, серед постраждалих є поліцейські. Кількість загиблих залишається незмінною — шестеро людей, а правоохоронці продовжують розслідування нападу, який скоїв 24-річний чоловік, що мав дозвіл на володіння зброєю.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на польське інформаційне агентство PAP.

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Перестрелка в Кракове
Місце злочину на ринковій площі в Кракові. Фото: Reuters

У Кракові зросла кількість поранених після стрілянини

За оновленою інформацією, внаслідок нападу 7 листопада поранення отримали 16 людей, а не 12, як повідомлялося раніше. Кількість загиблих становить шість осіб.

Озброєний чоловік у масці в'їхав автомобілем на Головний ринок Кракова близько 15:00 та відкрив вогонь у бік перехожих.

Нападник також обстріляв трамвай №1, пошкодивши скло кабіни водія. Ніхто з пасажирів та працівників транспорту не постраждав.

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За словами міністра внутрішніх справ Польщі Марціна Кервінського, поліцейські відкрили вогонь по нападнику вже через три хвилини після повідомлення про стрілянину. Під час переслідування чоловік зіткнувся з іншим автомобілем, після чого почав стріляти у правоохоронців. Поліцейські поранили його та затримали.

Перестрелка в Кракове
Місце злочину в Кракові. Фото: Reuters

Що відомо про нападника

Підозрюваним виявився 24-річний громадянин Польщі, який проживав у Свентокшиському воєводстві.

За даними поліції, чоловік мав дозвіл на зброю, раніше не був судимий та, ймовірно, захоплювався ультраправими ідеологіями.

Під час обшуку його будинку в Островці-Свентокшиському правоохоронці знайшли тіла трьох людей — двох жінок і чоловіка.

Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що загиблі, ймовірно, були найближчими родичами нападника. Поліція припускає, що йдеться про його батьків і сестру, однак остаточного підтвердження поки немає. Обставини смерті цих людей встановлюють.

Зазначимо, що у Кракові та по всій Польщі оголосили жалобу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що серед постраждалих унаслідок стрілянини в польському Кракові немає громадян України. Цю інформацію підтвердили в Міністерстві закордонних справ із посиланням на поліцію.

Також Новини.LIVE писав, що Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у Кракові. Президент запевнив Польщу в солідарності українського народу та засудив напад. Він також побажав швидкого одужання пораненим і наголосив на необхідності покарання винуватця.

Польща теракт трагедія поліція загиблі
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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