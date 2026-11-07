Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський відреагував на напад у польському Кракові, внаслідок якого є загиблі та поранені. Він висловив співчуття родинам загиблих і побажав одужання постраждалим. Також глава держави запевнив, що Україна солідарна з Польщею та її народом.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Як Зеленський відреагував на трагедію у Кракові

Володимир Зеленський висловив співчуття родинам і близьким загиблих від імені українського народу та особисто від себе.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

"Немає виправдання цій атаці, і ми віримо, що винуватець понесе відповідальність", — наголосив президент.

Він також побажав сили та швидкого одужання пораненим і всім, хто постраждав унаслідок трагедії.

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"Україна у солідарності з Польщею та польським народом. Люди мають право на безпеку", — заявив глава держави.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 7 листопада на головній площі польського Кракова сталася стрілянина. За свідченнями очевидців, невідомі відкривали вогонь по випадкових перехожих із чорного автомобіля. Під час інциденту пошкоджень зазнали магазин і трамвай.

Також Новини.LIVE писали, що нападник у Кракові був одягнений у камуфляж польської армії, шолом і бронежилет. За попередніми даними, внаслідок стрілянини загинули п'ятеро людей, ще близько десяти дістали поранення, серед них двоє поліцейських