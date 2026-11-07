Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський: Україна підтримує Польщу після кривавої трагедії у Кракові

Зеленський: Україна підтримує Польщу після кривавої трагедії у Кракові

Ua ru
7 листопада 2026 19:26
Зеленський відреагував на стрілянину в Кракові та підтримав Польщу facebook.com/zelenskyy.official
Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський відреагував на напад у польському Кракові, внаслідок якого є загиблі та поранені. Він висловив співчуття родинам загиблих і побажав одужання постраждалим. Також глава держави запевнив, що Україна солідарна з Польщею та її народом.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Як Зеленський відреагував на трагедію у Кракові

Володимир Зеленський висловив співчуття родинам і близьким загиблих від імені українського народу та особисто від себе.

Зеленський: Україна підтримує Польщу після кривавої трагедії у Кракові - фото 1
Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

"Немає виправдання цій атаці, і ми віримо, що винуватець понесе відповідальність", — наголосив президент.

Він також побажав сили та швидкого одужання пораненим і всім, хто постраждав унаслідок трагедії.

Читайте також:

"Україна у солідарності з Польщею та польським народом. Люди мають право на безпеку", — заявив глава держави.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 7 листопада на головній площі польського Кракова сталася стрілянина. За свідченнями очевидців, невідомі відкривали вогонь по випадкових перехожих із чорного автомобіля. Під час інциденту пошкоджень зазнали магазин і трамвай.

Також Новини.LIVE писали, що нападник у Кракові був одягнений у камуфляж польської армії, шолом і бронежилет. За попередніми даними, внаслідок стрілянини загинули п'ятеро людей, ще близько десяти дістали поранення, серед них двоє поліцейських

Володимир Зеленський Польща стрілянина злочин загиблі
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації