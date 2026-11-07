Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на нападение в польском Кракове, в результате которого есть погибшие и раненые. Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим. Также глава государства заверил, что Украина солидарна с Польшей и её народом.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, сообщает Новини.LIVE.

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Как Зеленский отреагировал на трагедию в Кракове

Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям и близким погибших от имени украинского народа и лично от себя.

Пост Владимира Зеленского. Фото: скриншот

"Этому нападению нет оправдания, и мы верим, что виновный понесет ответственность", — подчеркнул президент.

Он также пожелал сил и скорейшего выздоровления раненым и всем, кто пострадал в результате трагедии.

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"Украина солидарна с Польшей и польским народом. Люди имеют право на безопасность", — заявил глава государства.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 7 ноября на главной площади польского Кракова произошла стрельба. По свидетельствам очевидцев, неизвестные открывали огонь по случайным прохожим из черного автомобиля. В ходе инцидента были повреждены магазин и трамвай.

Также Новини.LIVE писали, что нападавший в Кракове был одет в камуфляж польской армии, шлем и бронежилет. По предварительным данным, в результате стрельбы погибли пять человек, ещё около десяти получили ранения, среди них двое полицейских