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МЗС: серед постраждалих у Кракові немає українців

Ua ru
7 листопада 2026 22:15
Серед постраждалих у Кракові немає українців - МЗС Reuters
Польські правоохоронці на місці стрілянини в Кракові. Фото: Reuters

У Кракові в центрі міста, 7 листопада сталась стрілянина. Наразі відомо про шість загиблих та 12 постраждалих, вони знаходяться в край важкому стані. Пресслужба Міністерства закордонних справ України повідомила, що українців серед постраждалих немає.

Про це пише "Українська правда", передає Новини.LIVE.

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Чи постраждали українці через теракт в Кракові

У МЗС України повідомили, що українських громадян серед постраждалих унаслідок стрілянини в Кракові немає.

"За інформацією поліції, громадяни України не постраждали", — відповіли вони.

Що відомо про стрілянину в Кракові

Ми писали, що 7 листопада в центрі Кракова невідомий почав стріляти в пересічних людей з машини. На місце злочину приземлився "медичний" гелікоптер задля допомоги постраждалим.

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Ми інформували, що за словами свідків, нападник був одягнений в польський камуфляж. Злочинця було поранено, таким чином один із поліцейських вберіг життя інших людей.

Польська поліція повідомила, що спочатку вважалось, що нападників в машині було двоє, але потім підтвердилось, що стріляв 25-річний громадянин Польщі. Відомо про правоохоронців з вогнепальними пораненнями.

Новини.LIVE заявляли, що польський лідер Кароль Навроцький глибоко стурбований інцидентом в Кракові. За його словами, безпека поляків є абсолютним пріоритетом.

Польща теракт МЗС поліція Україна
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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