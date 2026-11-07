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Главная Новости дня МИД: среди пострадавших в Кракове нет украинцев

МИД: среди пострадавших в Кракове нет украинцев

Ua ru
7 ноября 2026 22:15
Среди пострадавших в Кракове нет украинцев — МИД Reuters
Польские правоохранители на месте стрельбы в Кракове. Фото: Reuters

7 ноября в центре Кракова произошла стрельба. На данный момент известно о шести погибших и 12 пострадавших, которые находятся в крайне тяжелом состоянии. Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила, что среди пострадавших нет украинцев.

Об этом пишет "Украинская правда", передает Новини.LIVE.

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Пострадали ли украинцы в результате теракта в Кракове

В МИД Украины сообщили, что среди пострадавших в результате стрельбы в Кракове нет граждан Украины.

"По информации полиции, граждане Украины не пострадали", — ответили в ведомстве.

Что известно о стрельбе в Кракове

Мы писали, что 7 ноября в центре Кракова неизвестный начал стрелять в прохожих из машины. На место преступления прилетел "медицинский" вертолет для оказания помощи пострадавшим.

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Мы сообщали, что, по словам свидетелей, нападавший был одет в польскую камуфляжную форму. Преступник был ранен, таким образом один из полицейских спас жизни других людей.

Польская полиция сообщила, что сначала считалось, что нападавших в машине было двое, но затем подтвердилось, что стрелял 25-летний гражданин Польши. Известно о правоохранителях с огнестрельными ранениями.

Новини.LIVE сообщили, что польский лидер Кароль Навроцкий глубоко обеспокоен инцидентом в Кракове. По его словам, безопасность поляков является абсолютным приоритетом.

Польша теракт МИД полиция Украина
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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