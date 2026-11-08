Место преступления в Кракове. Фото: Reuters

В польском Кракове число раненых в результате массовой стрельбы увеличилось с 12 до 16 человек, среди пострадавших есть полицейские. Число погибших остается неизменным — шесть человек, а правоохранители продолжают расследование нападения, которое совершил 24-летний мужчина, имевший разрешение на владение оружием.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на польское информационное агентство PAP.

Реклама

Место преступления на Рыночной площади в Кракове. Фото: Reuters

В Кракове увеличилось число раненых после стрельбы

По обновленной информации, в результате нападения 7 ноября ранения получили 16 человек, а не 12, как сообщалось ранее. Число погибших составляет шесть человек.

Вооруженный мужчина в маске въехал на автомобиле на Главный рынок Кракова около 15:00 и открыл огонь по прохожим.

Нападавший также обстрелял трамвай №1, повредив стекло кабины водителя. Никто из пассажиров и работников транспорта не пострадал.

Читайте также:

По словам министра внутренних дел Польши Марцина Кервиньского, полицейские открыли огонь по нападавшему уже через три минуты после сообщения о стрельбе. Во время преследования мужчина столкнулся с другим автомобилем, после чего начал стрелять в правоохранителей. Полицейские ранили его и задержали.

Место преступления в Кракове. Фото: Reuters

Что известно о нападавшем

Подозреваемым оказался 24-летний гражданин Польши, проживавший в Свентокшиском воеводстве.

По данным полиции, мужчина имел разрешение на оружие, ранее не был судим и, вероятно, увлекался ультраправыми идеологиями.

Во время обыска его дома в Островце-Свентокшиском правоохранители обнаружили тела трех человек — двух женщин и мужчины.

Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что погибшие, вероятно, были ближайшими родственниками нападавшего. Полиция предполагает, что речь идет о его родителях и сестре, однако окончательного подтверждения пока нет. Обстоятельства смерти этих людей устанавливаются.

Отметим, что в Кракове и по всей Польше объявили траур.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что среди пострадавших в результате стрельбы в польском Кракове нет граждан Украины. Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел со ссылкой на полицию.

Также Новини.LIVE писал, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в Кракове. Президент заверил Польшу в солидарности украинского народа и осудил нападение. Он также пожелал скорейшего выздоровления раненым и подчеркнул необходимость наказания виновного.