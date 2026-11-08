В Кракове увеличилось число пострадавших в результате стрельбы
В польском Кракове число раненых в результате массовой стрельбы увеличилось с 12 до 16 человек, среди пострадавших есть полицейские. Число погибших остается неизменным — шесть человек, а правоохранители продолжают расследование нападения, которое совершил 24-летний мужчина, имевший разрешение на владение оружием.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на польское информационное агентство PAP.
В Кракове увеличилось число раненых после стрельбы
По обновленной информации, в результате нападения 7 ноября ранения получили 16 человек, а не 12, как сообщалось ранее. Число погибших составляет шесть человек.
Вооруженный мужчина в маске въехал на автомобиле на Главный рынок Кракова около 15:00 и открыл огонь по прохожим.
Нападавший также обстрелял трамвай №1, повредив стекло кабины водителя. Никто из пассажиров и работников транспорта не пострадал.
По словам министра внутренних дел Польши Марцина Кервиньского, полицейские открыли огонь по нападавшему уже через три минуты после сообщения о стрельбе. Во время преследования мужчина столкнулся с другим автомобилем, после чего начал стрелять в правоохранителей. Полицейские ранили его и задержали.
Что известно о нападавшем
Подозреваемым оказался 24-летний гражданин Польши, проживавший в Свентокшиском воеводстве.
По данным полиции, мужчина имел разрешение на оружие, ранее не был судим и, вероятно, увлекался ультраправыми идеологиями.
Во время обыска его дома в Островце-Свентокшиском правоохранители обнаружили тела трех человек — двух женщин и мужчины.
Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что погибшие, вероятно, были ближайшими родственниками нападавшего. Полиция предполагает, что речь идет о его родителях и сестре, однако окончательного подтверждения пока нет. Обстоятельства смерти этих людей устанавливаются.
Отметим, что в Кракове и по всей Польше объявили траур.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что среди пострадавших в результате стрельбы в польском Кракове нет граждан Украины. Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел со ссылкой на полицию.
Также Новини.LIVE писал, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в Кракове. Президент заверил Польшу в солидарности украинского народа и осудил нападение. Он также пожелал скорейшего выздоровления раненым и подчеркнул необходимость наказания виновного.