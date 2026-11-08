Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Кракове увеличилось число пострадавших в результате стрельбы

В Кракове увеличилось число пострадавших в результате стрельбы

Ua ru
8 ноября 2026 07:45
Стрельба в Кракове: число жертв теракта возросло Reuters
Место преступления в Кракове. Фото: Reuters

В польском Кракове число раненых в результате массовой стрельбы увеличилось с 12 до 16 человек, среди пострадавших есть полицейские. Число погибших остается неизменным — шесть человек, а правоохранители продолжают расследование нападения, которое совершил 24-летний мужчина, имевший разрешение на владение оружием.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на польское информационное агентство PAP.

Реклама
Перестрелка в Кракове
Место преступления на Рыночной площади в Кракове. Фото: Reuters

В Кракове увеличилось число раненых после стрельбы

По обновленной информации, в результате нападения 7 ноября ранения получили 16 человек, а не 12, как сообщалось ранее. Число погибших составляет шесть человек.

Вооруженный мужчина в маске въехал на автомобиле на Главный рынок Кракова около 15:00 и открыл огонь по прохожим.

Нападавший также обстрелял трамвай №1, повредив стекло кабины водителя. Никто из пассажиров и работников транспорта не пострадал.

Читайте также:

По словам министра внутренних дел Польши Марцина Кервиньского, полицейские открыли огонь по нападавшему уже через три минуты после сообщения о стрельбе. Во время преследования мужчина столкнулся с другим автомобилем, после чего начал стрелять в правоохранителей. Полицейские ранили его и задержали.

Перестрелка в Кракове
Место преступления в Кракове. Фото: Reuters

Что известно о нападавшем

Подозреваемым оказался 24-летний гражданин Польши, проживавший в Свентокшиском воеводстве.

По данным полиции, мужчина имел разрешение на оружие, ранее не был судим и, вероятно, увлекался ультраправыми идеологиями.

Во время обыска его дома в Островце-Свентокшиском правоохранители обнаружили тела трех человек — двух женщин и мужчины.

Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что погибшие, вероятно, были ближайшими родственниками нападавшего. Полиция предполагает, что речь идет о его родителях и сестре, однако окончательного подтверждения пока нет. Обстоятельства смерти этих людей устанавливаются.

Отметим, что в Кракове и по всей Польше объявили траур.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что среди пострадавших в результате стрельбы в польском Кракове нет граждан Украины. Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел со ссылкой на полицию.

Также Новини.LIVE писал, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в Кракове. Президент заверил Польшу в солидарности украинского народа и осудил нападение. Он также пожелал скорейшего выздоровления раненым и подчеркнул необходимость наказания виновного.

Польша теракт трагедия полиция погибшие
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации