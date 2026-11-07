Постраждала у Кракові. Фото: Reuters

У суботу, 7 листопада, на головній площі в центрі Кракова сталася стрілянина, внаслідок якої є загиблі та постраждалі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск уже повідомив, що в будинку стрільця було знайдено тіла трьох осіб, які можуть бути його родичами. Крім того, відомо, що серед загиблих і постраждалих на площі є іноземці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на RFM24.

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Що відомо про жертв теракту в Кракові

Пізно ввечері прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що в будинку злочинця знайшли мертвих людей, яких зафіксували за допомогою дрона. За його словами, було знайдено тіла трьох осіб — двох жінок і чоловіка. Найімовірніше, це були найближчі родичі нападника.

Тим часом глава польського МВС Марцин Кервінський розповів нові подробиці щодо теракту в центрі Кракова. Він повідомив, що серед шести загиблих ідентифікували одного іноземця, а ще п’ятеро громадян інших країн отримали поранення.

"Серед загиблих, яких ідентифікували, є один іноземець. Серед 16 поранених — п’ятеро іноземців!, — сказав Кервінський, уточнивши, що постраждалі перебувають у лікарні, а 13 із них — у важкому стані.

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Він додав, що серед поранених — двоє поліцейських, а також терорист. Стан одного з правоохоронців і стрільця вкрай важкий. За попередніми даними, стрілець діяв самостійно.

!У поліції немає жодних підстав стверджувати, що виконавців цієї жахливої масової стрілянини було більше. Схоже, що нападник був один!, — сказав глава МВС, додавши, що правоохоронці повторно перевірять записи камер відеоспостереження.

Варто також додати, що ЗМІ писали про те, що нападник був одягнений у камуфляж польської армії. Однак Кервінський спростував інформацію про те, що стрілець нібито був військовим. Він пояснив, що всі факти вказують на те, що стрілець мав дуже радикальні погляди і "захоплювався ультраправими ідеологіями".

Він повідомив, що в автомобілі, на якому їхав і з якого стріляв нападник, було виявлено багато зброї. Стрілянина велася безпосередньо з автомата.

Вже відомо, що нападник є громадянином Польщі і родом зі Свентокшиського воєводства (ЗМІ пишуть, що нападник — 24-річний Михайло О., який проживав у місті Островець-Свентокшиський і працював токарем).

Глава МВС додав, що найближчими годинами, найімовірніше, з’явиться більше інформації про причини стрілянини, а також про те, чи діяв зловмисник під чиїмось впливом і чи співпрацював він з кимось.

Що ще важливо знати

Як повідомляли Новини.LIVE, у МЗС України відреагували на ситуацію в Кракові. Там повідомили, що серед постраждалих немає українців.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський теж відреагував на напад і висловив співчуття родинам загиблих та побажав одужання постраждалим. Він висловив віру, що винний понесе відповідальність.