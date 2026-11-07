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Теракт в Кракове: в доме стрелка нашли тела трех людей

Ua ru
7 ноября 2026 23:58
Стрельба в Кракове 7 ноября - в доме стрелка обнаружили тела трех человек Reuters
Пострадавшая в Кракове. Фото: Reuters

В субботу 7 ноября на главной площади в центре Кракова произошла стрельба, в результате которой есть погибшие и пострадавшие. Премьер-министр Польши Дональд Туск уже сообщил, что в доме стрелка были найдены тела трех человек, которые могут быть его родственниками. Кроме того, известно, что среди погибших на площади и пострадавшим на площади есть иностранцы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на RFM24.

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Что известно о жертвах на фоне теракта в Кракове

Поздно вечером премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в доме преступника нашли мертвых людей, которых зафиксировали с дрона. По его словам, были найдены тела трех человек — двух женщин и мужчины. Скорее всего, это были ближайшие родственники нападавшего.

Тем временем глава польского МВД Марцин Кервинский рассказал новые детали по поводу теракта в центре Кракова. Он сообщил, что среди шести погибших идентифицировали одного иностранца, и еще пять граждан других стран получили ранения.

"Среди погибших лиц, которых идентифицировали, есть один иностранец. Среди 16 раненых есть пятеро иностранцев", — сказал Кервинский, уточнив, что пострадавшие в больнице и 13 из них в тяжелом состоянии.

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Он добавил, что среди раненых двое полицейских, а также террорист. Состояние одного из правоохранителей и стрелка крайне тяжкое. По предварительным данным, стрелок действовал сам.

"У полиции нет никаких оснований утверждать, что исполнителей этой ужасной массовой стрельбы было больше. Похоже, что нападавший был один", — сказал глава МВД, добавив, что правоохранители повторно проверят записи камер видеонаблюдения.

Стоит также добавить, что СМИ писали о том, что нападавший был одет в камуфляж польской армии. Однако Кервинский опроверг информацию о том, что стрелков якобы был военным. Он пояснил, что все факты указывают на то, что стрелок имел очень радикальные взгляды и "увлекался ультраправыми идеологиями".

Он проинформировал, что в автомобиле на котором ехал и из которого стрелял нападавший, было обнаружено много оружия. Стрельба была непосредственно из автомата.

Уже известно, что нападавший является гражданином Польши и родом из Свентокшиского воеводства (СМИ пишут, что нападавший — 24-летний Михаил О, который проживал в городе Островец-Свентокшиский и работал токарем).

Глава МВД добавил, что в ближайшие часы, скорее всего, будет больше информации о причинах стрельбы, и о том, действовал ли злоумышленник под чьим-либо влиянием и сотрудничал ли с кем-то.

Что еще важно знать

Как сообщали Новини.LIVE, в МИД Украины отреагировали на ситуацию в Кракове. Там сообщили, что украинцев среди пострадавших нет.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский тоже отреагировал на нападение и выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим. Он выразил веру, что виновный понесет ответственность.

Польша убийство стрельба погибшие пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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