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Главная Новости дня Теракт в Польше: в больнице умер стрелок, убивший шестерых человек

Теракт в Польше: в больнице умер стрелок, убивший шестерых человек

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9 ноября 2026 09:01
В Польше умер нападавший, устроивший стрельбу в центре Кракова REUTERS/Jakub Porzycki
Полицейские на месте теракта в Кракове. Фото: REUTERS/Jakub Porzycki

В Польше в понедельник, 9 ноября, умер стрелок, устроивший теракт в Кракове. Известно, что его жертвами стали шесть человек. Нападавший находился в критическом состоянии.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Малопольского воеводства, передает Новини.LIVE.

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Смерть стрелка в Польше

"Хотим сообщить вам, что виновник трагических событий умер в больнице ранним утром", — говорится в сообщении.

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Пост полиции Малопольского воеводства. Фото: скриншот

А PolsatNews сообщает, что воевода Малопольши Кшиштоф Кленчар подтвердил эту информацию. По его словам, нападавший умер в 04:30 в краковской больнице.

По словам министра внутренних дел и администрации Марцина Кервинского, правонарушителем оказался гражданин Польши 2002 года рождения, проживавший в Островце-Свентокшиском.

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Ведётся расследование для установления обстоятельств и причин теракта.

Как писали Новини.LIVE, в результате стрельбы в Кракове погибли шесть человек, ещё 16 получили ранения. Среди жертв и пострадавших есть граждане Великобритании, Португалии, России, Германии и Австрии.

А в польском городе Островец-Свентокшиский правоохранители обнаружили тела родителей и сестры 24-летнего мужчины, причастного к массовой стрельбе в центре Кракова 7 ноября. Все трое погибли от огнестрельных ранений.

Польша теракт смерть стрельба больница
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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