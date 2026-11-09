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Главная Новости дня Стрельба в Кракове: у нападавшего обнаружили оружие и 500 патронов

Стрельба в Кракове: у нападавшего обнаружили оружие и 500 патронов

Ua ru
9 ноября 2026 17:11
У польского стрелка обнаружили четыре единицы оружия и полтысячи патронов Лешек Шиманьски/PAP
Пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак. Фото: Лешек Шиманьски/PAP

Прокуратура Польши устанавливает точное количество выстрелов, произведённых во время стрельбы в Кракове. По предварительным данным, нападавший мог произвести от нескольких десятков до нескольких сотен выстрелов. Также дело расследуется как террористический акт, включающий убийство шести человек и покушения на убийство, в частности двух полицейских. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак.

Сообщает Onet, передает Новини.LIVE.

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Какое оружие нашли у нападавшего

По словам Пшемыслава Новака, в автомобиле и при 24-летнем Михале Оксинском нашли четыре единицы оружия. Среди них — два карабина AR-15 и два пистолета.

Еще семь единиц оружия правоохранители обнаружили в жилом помещении в Островце-Свентокшиском.

Также правоохранители обнаружили несколько сотен патронов к этому оружию. Их общее количество составляет около 500. Эти боеприпасы нападавший мог использовать во время стрельбы.

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Прокуратура также собрала большое количество гильз. Точное количество выстрелов пока устанавливается.

"В целом в Кракове было произведено как минимум несколько десятков выстрелов, возможно, даже несколько сотен. Точное количество станет известно после анализа материалов, которые прокуроры и полицейские собирали в течение выходных", — сообщил Новак.

У нападавшего было разрешение на оружие

По данным прокуратуры, с марта 2026 года Оксинский имел разрешение на один карабин и один пистолет. Он также посещал стрельбище.

По предварительной информации, мужчина занимался только статической стрельбой. Где именно он учился стрелять в других условиях, следователи пока не установили.

Что известно о мотивах нападения

Прокуратура пока не установила и мотивы нападавшего. В ходе осмотра его жилища следователи не нашли очевидных доказательств, указывающих на конкретную идеологию.

"Пока рано категорично говорить о мотивах, вдохновении или какой-либо идеологии", — подчеркнул Пшемыслав Новак.

В комнате мужчины на стене висел желтый флаг с изображением гремучей змеи. Это так называемый флаг Гадсдена — исторический символ США XVIII века.

По словам прокурора, он имеет различные значения. В частности, символизирует свободу и протест против власти. Его используют различные группы, не обязательно с негативными взглядами.

Какие доказательства изъяли следователи

У правоохранителей есть как минимум четыре телефона, которые нашли у подозреваемого и в его автомобиле. Также изъяли другую электронику.

Расследование продолжается, несмотря на смерть мужчины. Следователи устанавливают все обстоятельства нападения и проверяют другие события, связанные с делом.

Что известно о стрельбе в Кракове

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в субботу, 7 ноября, на главной площади Кракова произошла стрельба.

По последним данным, в результате стрельбы погибли шесть человек, ещё 16 получили ранения. Среди погибших и пострадавших были иностранцы из Великобритании, Португалии, России, Германии и Австрии. В Польше объявили национальный траур 8 и 9 ноября.

Президент Польши Кароль Навроцкий выразил соболезнования погибшим, пострадавшим и их семьям. Он также заявил, что поддерживает связь с соответствующими службами. Полиция подтвердила, что подозреваемый является гражданином Польши, и опровергла информацию о возможном сообщнике.

Впоследствии в городе Островец-Свентокшиский правоохранители обнаружили тела родителей и сестры 24-летнего мужчины, которого подозревают в нападении. Все трое погибли от огнестрельных ранений. Следователи проверяли версию, что мужчина убил родственников перед тем, как отправиться в Краков.

В понедельник, 9 ноября, скончался и сам нападавший. До этого он находился в критическом состоянии.

Польша оружие стрельба полиция расследование Краков
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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