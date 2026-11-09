Полицейские на месте стрельбы в Кракове. Фото: Reuters

В Польше продолжается расследование стрельбы, произошедшей в минувшую субботу, 7 ноября, в центре Кракова. Несмотря на гибель подозреваемого, правоохранительные органы будут выяснять его мотивы и возможные связи.

Об этом сообщают PAP и Polsat News, передает Новини.LIVE.

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Почему смерть нападавшего не остановит расследование

Прокурор Национальной прокуратуры Польши Эрик Стаселяк в комментарии PAP пояснил, что смерть нападавшего делает невозможными дальнейшие процессуальные действия непосредственно в отношении него, в частности предъявление обвинений и применение мер пресечения.

В то же время расследование будет продолжено, поскольку оно находится на начальном этапе, а у следователей имеется значительный объем доказательств для анализа.

"В остальном – производство будет продолжаться, поскольку мы находимся на ранней стадии. На данный момент производство длится менее 24 часов, а для анализа имеется очень много доказательств", – отметил Стаселяк.

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Прокуратура планирует допросить отобранных свидетелей, изучить собранные материалы и установить, что побудило мужчину к нападению.

Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Вальдемар Журек также заявил, что говорить о мотивах стрелка пока рано. По его словам, у следствия есть определенные доказательства, которые могут помочь восстановить обстоятельства происшествия. Правоохранители анализируют вещи, найденные у нападавшего, а также предметы, обнаруженные в его квартире.

Министр предположил, что мужчина мог действовать в одиночку, однако не стал раскрывать подробностей о возможных мотивах и взглядах подозреваемого. В то же время он подтвердил, что инцидент квалифицирован как террористический акт.

Тем временем в шести больницах Кракова продолжают оказывать медицинскую помощь 15 людям, пострадавшим во время стрельбы. По данным воеводы, состояние 14 из них стабильное, еще один пациент остается в тяжелом состоянии.

Как сообщали Новини.LIVE, 9 ноября в больнице скончался мужчина, устроивший стрельбу в центре польского Кракова. По данным полиции Малопольского воеводства, нападавший находился в критическом состоянии с момента госпитализации и скончался около 04:30.

Как сообщали Новини.LIVE, в польском городе Островец-Свентокшиский правоохранители обнаружили тела трёх членов семьи мужчины, устроившего стрельбу в центре Кракова 7 ноября. Погибшими оказались его 53-летний отец, 52-летняя мать и сестра.