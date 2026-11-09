Поліцейські на місці стрілянини в Кракові. Фото: Reuters

У Польщі продовжують розслідувати стрілянину, яка сталася минулої суботи, 7 листопада, в центрі Кракова. Попри смерть підозрюваного, правоохоронці встановлюватимуть його мотиви та можливі зв’язки.

Про це повідомляє PAP та Polsat News, передає Новини.LIVE.

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Чому смерть нападника не зупинить розслідування

Прокурор Національної прокуратури Польщі Ерік Стаселяк у коментарі PAP пояснив, що смерть нападника унеможливлює подальші процесуальні дії безпосередньо щодо нього, зокрема висунення обвинувачень і застосування запобіжних заходів.

Водночас розслідування продовжиться, оскільки воно перебуває на початковому етапі, а слідчі мають значний обсяг доказів для аналізу.

"В іншому – провадження триватиме, оскільки ми перебуваємо на ранній стадії. Наразі провадження триває менше ніж 24 години, а для аналізу є дуже багато доказів", – зазначив Стаселяк.

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Прокуратура планує допитати відібраних свідків, дослідити зібрані матеріали та встановити, що спонукало чоловіка до нападу.

Генеральний прокурор і міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек також заявив, що говорити про мотиви стрільця поки зарано. За його словами, слідство має певні докази, які можуть допомогти відновити обставини події. Правоохоронці аналізують речі, знайдені в нападника, а також предмети, які виявили в його помешканні.

Міністр припустив, що чоловік міг діяти самостійно, однак не став розкривати подробиць щодо можливих мотивів і поглядів підозрюваного. Водноч2ас він підтвердив, що інцидент кваліфікували як терористичний акт.

Тим часом у шести лікарнях Кракова продовжують лікувати 15 людей, які постраждали під час стрілянини. За даними воєводи, стан 14 із них стабільний, ще один пацієнт залишається у важкому стані.

Як повідомляли Новини.LIVE, 9 листопада у лікарні помер чоловік, який влаштував стрілянину в центрі польського Кракова. За даними поліції Малопольського воєводства, нападник перебував у критичному стані від моменту госпіталізації та помер близько 04:30.

Як повідомляли Новини.LIVE, у польському місті Островець-Свентокшиський правоохоронці знайшли тіла трьох членів родини чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі Кракова 7 листопада. Загиблими виявилися його 53-річний батько, 52-річна мати та сестра.