Україна
США почали операцію проти терористичних організацій Еквадору

США почали операцію проти терористичних організацій Еквадору

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 10:26
Еквадор і США розпочали спільну операцію проти терористичних організацій
Американський гелікоптер. Фото: кадр з відео

Військові сили Еквадору та Сполучених Штатів Америки розпочали операцію проти еквадорських терористичних організацій. Вони вживають заходів для протидії наркотикам.

Про це повідомила пресслужба Південного командування Збройних сил США у соцмережі X у середу, 4 березня, передає Новини.LIVE.

Операція проти терористичних організацій в Еквадорі

У Південному командуванні наголосили, що операція є яскравим прикладом відданості партнерів у Латинській Америці та Карибському басейні боротьбі з наркотероризмом.

"Разом ми вживаємо рішучих заходів для протидії наркотерористам, які вже давно сіють терор, насильство та корупцію серед громадян усієї півкулі", — йдеться у повідомленні.

Генерал Френсіс Л. Донован висловив повагу чоловікам та жінкам еквадорських Збройних сил за непохитну відданість боротьбі та постійні дії проти наркотерористів.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

США та Ізраїль почали військову операцію проти Ірану 28 лютого. За словами американського лідера, вона триматиме близько чотирьох тижнів

Ізраїль 3 березня вдарив по будівлю в Ірані, де відбувалися вибори нового лідера після ліквідації Алі Хаменеї.

Згодом стало відомо, що іранці обрали Моджтаба Хаменеї новим верховним лідером країни. Йдеться про сина Хаменеї.

А у МАГАТЕ повідомили, що наразі немає доказів про створення Іраном ядерної бомби. Водночас великі запаси збагаченого урану викликають серйозне занепокоєння.

