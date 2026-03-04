Видео
Эквадор и США начали операцию против террористических группировок

Эквадор и США начали операцию против террористических группировок

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 10:26
США и Эквадор объединились для борьбы с наркотерроризмом
Американский вертолет. Фото: кадр из видео

Американские военные вместе с силами Эквадора начали операцию против эквадорских террористических организаций, которые сеют террор, насилие и коррупцию.

Об этом сообщила пресс-служба Южного командования Вооруженных сил США в соцсети X в среду, 4 марта, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Операция против террористических организаций в Эквадоре

В Южном командовании отметили, что операция является ярким примером преданности партнеров в Латинской Америке и Карибском бассейне борьбе с наркотерроризмом.

"Вместе мы принимаем решительные меры для противодействия наркотеррористам, которые уже давно сеют террор, насилие и коррупцию среди граждан всего полушария", — говорится в сообщении.

Генерал Фрэнсис Л. Донован выразил уважение мужчинам и женщинам эквадорских Вооруженных сил за непоколебимую преданность борьбе и постоянные действия против наркотеррористов.

Операция США и Израиля против Ирана

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. По словам американского лидера, она продлится около четырех недель.

Израиль 3 марта ударил по зданию в Иране, где проходили выборы нового лидера после ликвидации Али Хаменеи.

Впоследствии стало известно, что иранцы избрали Моджтаба Хаменеи новым верховным лидером страны. Речь идет о сыне Хаменеи.

А в МАГАТЭ сообщили, что пока нет доказательств о создании Ираном ядерной бомбы. В то же время большие запасы обогащенного урана вызывают серьезное беспокойство.

США наркотики коррупция Эквадор насилие
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
