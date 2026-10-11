Чума у РФ: ВООЗ не встановила причину смертельної пневмонії

Центр медичної допомоги та порятунку в Шелехові (Іркутська область, РФ). Фото: Reuters

У Росії померла працівниця науково-дослідного інституту, який вивчає чуму. Жінку госпіталізували з тяжкою пневмонією 29 вересня, а 2 жовтня вона померла. Причину захворювання досі не встановили, однак випадків чуми в регіоні не зареєстрували.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про смерть лаборантки в Росії

Працівниця Інституту протичумних досліджень Сибіру і Далекого Сходу в Іркутську захворіла та померла за обставин, які офіційно не розголошували. За інформацією ВООЗ, жінку госпіталізували 29 вересня з тяжкою пневмонією. Спочатку в медіа припускали, що причиною могла стати легенева чума після професійного контакту з небезпечними збудниками.

Російський державний регулятор повідомив ВООЗ, що результати аналізів померлої працівниці та людей, які контактували з нею, були негативними щодо перевірених патогенів високої небезпеки. У контактних осіб не спостерігали симптомів, а інших пов’язаних випадків тяжкої пневмонії не виявили.

Після інциденту приблизно 200 контактних осіб перебували під медичним наглядом. Карантинні заходи запровадили в лікарні, де лікували жінку. Російська влада також повідомила, що лабораторних інцидентів, пов’язаних із біобезпекою, не було.

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Що заявили у ВООЗ про можливе поширення інфекції

Оцінивши отримані від російської сторони відомості, ВООЗ не виявила ознак подальшої передачі інфекції, пов’язаної з цим випадком. Водночас організація наголосила, що без підтвердженого діагнозу неможливо остаточно встановити причину смерті лаборантки.

"На підставі наданої інформації… ВООЗ не виявила доказів подальшої передачі інфекції, пов'язаної з цим випадком", — зазначили в заяві.

Окремо у ВООЗ наголосили, що "ключовою невизначеністю залишається відсутність підтвердженого діагнозу в померлої працівниці лабораторії".

Російська влада заявила, що жінка була належним чином вакцинована, а в її організмі не виявили мікроорганізмів, пов’язаних із її професійною діяльністю. Водночас ВООЗ зазначає, що за відсутності встановленої причини захворювання повністю виключити зараження, пов’язане з роботою в лабораторії, наразі неможливо.

У четвер, 8 жовтня, Росія повідомила про завершення медичних обстежень усіх людей, які контактували з померлою. Російська сторона також заявила, що надала ВООЗ повну інформацію відповідно до встановлених процедур.

Зауважимо, що після пандемії COVID-19 міжнародні органи охорони здоров’я особливо уважно стежать за випадками смертельної пневмонії, причину якої не вдалося встановити. Пандемія коронавірусу почалася зі спалаху швидкого поширення респіраторного захворювання в Китаї.

Водночас причину окремих випадків пневмонії не завжди вдається визначити. У випадку з російською працівницею лабораторії діагноз залишається непідтвердженим, а ВООЗ продовжує оцінювати ситуацію з урахуванням наявних даних.

Новини.LIVE інформували, що Дональд Трамп заявив, що адміністрація США не вважає ймовірний випадок чуми в Росії пов’язаним із біологічною зброєю. За його словами, російська сторона запевняє, що контролює ситуацію. Водночас президент США порівняв стриманість Москви з поведінкою Китаю на початку пандемії COVID-19.

Новини.LIVE писали, що у МЗС заявили, що наразі загрози поширення чуми з Росії в Україну немає. Українські служби стежать за епідеміологічною ситуацією у РФ і заходами безпеки, які запроваджують сусідні з нею держави. Речник МЗС Георгій Тихий також висловив недовіру до інформації російської влади та зазначив, що між країнами немає постійного пасажирського сполучення.

Новини.LIVE повідомляли, що Держсекретар США Марко Рубіо закликав Росію надати більше інформації про можливий спалах чуми. У Вашингтоні уважно стежать за ситуацією та готуються реагувати, якщо вона виявиться серйознішою, ніж відомо зараз. Рубіо наголосив, що наразі невідомо, наскільки серйозною є загроза.