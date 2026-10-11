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Главная Новости дня Смерть лаборантки в России: ВОЗ не установила причину пневмонии

Смерть лаборантки в России: ВОЗ не установила причину пневмонии

Ua ru
11 октября 2026 08:39
Чума в РФ: ВОЗ не установила причину смертельной пневмонии
Центр медицинской помощи и спасения в Шелехове (Иркутская область, РФ). Фото: Reuters

В России скончалась сотрудница научно-исследовательского института, занимающегося изучением чумы. Женщину госпитализировали с тяжелой пневмонией 29 сентября, а 2 октября она скончалась. Причину заболевания до сих пор не установили, однако случаев чумы в регионе не зарегистрировано.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), информирует Новини.LIVE.

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Что известно о смерти лаборантки в России

Сотрудница Института противочумных исследований Сибири и Дальнего Востока в Иркутске заболела и скончалась при обстоятельствах, которые официально не разглашались. По информации ВОЗ, женщину госпитализировали 29 сентября с тяжелой пневмонией. Сначала в СМИ предполагали, что причиной могла стать легочная чума после профессионального контакта с опасными возбудителями.

Российский государственный регулятор сообщил ВОЗ, что результаты анализов умершей сотрудницы и людей, контактировавших с ней, оказались отрицательными на проверенные патогены высокой опасности. У контактных лиц симптомов не наблюдалось, а других связанных случаев тяжелой пневмонии не выявлено.

После инцидента около 200 контактных лиц находились под медицинским наблюдением. Карантинные меры ввели в больнице, где лечили женщину. Российские власти также сообщили, что лабораторных инцидентов, связанных с биобезопасностью, не было.

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Что заявили в ВОЗ о возможном распространении инфекции

Оценив полученные от российской стороны сведения, ВОЗ не обнаружила признаков дальнейшей передачи инфекции, связанной с этим случаем. В то же время организация подчеркнула, что без подтвержденного диагноза невозможно окончательно установить причину смерти лаборантки.

"На основании предоставленной информации… ВОЗ не обнаружила доказательств дальнейшей передачи инфекции, связанной с этим случаем", — отметили в заявлении.

Отдельно в ВОЗ подчеркнули, что "ключевой неопределенностью остается отсутствие подтвержденного диагноза у умершей сотрудницы лаборатории".

Российские власти заявили, что женщина была должным образом вакцинирована, а в её организме не обнаружили микроорганизмов, связанных с её профессиональной деятельностью. В то же время ВОЗ отмечает, что в отсутствие установленной причины заболевания полностью исключить заражение, связанное с работой в лаборатории, пока невозможно.

В четверг, 8 октября, Россия сообщила о завершении медицинских обследований всех людей, контактировавших с умершей. Российская сторона также заявила, что предоставила ВОЗ полную информацию в соответствии с установленными процедурами.

Отметим, что после пандемии COVID-19 международные органы здравоохранения особенно внимательно следят за случаями смертельной пневмонии, причину которой не удалось установить. Пандемия коронавируса началась со вспышки быстро распространяющегося респираторного заболевания в Китае.

В то же время причину отдельных случаев пневмонии не всегда удается определить. В случае с российской сотрудницей лаборатории диагноз остается неподтвержденным, а ВОЗ продолжает оценивать ситуацию с учетом имеющихся данных.

Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп заявил, что администрация США не считает вероятный случай чумы в России связанным с биологическим оружием. По его словам, российская сторона уверяет, что контролирует ситуацию. В то же время президент США сравнил сдержанность Москвы с поведением Китая в начале пандемии COVID-19.

Новини.LIVE писали, что в МИД заявили, что на данный момент угрозы распространения чумы из России в Украину нет. Украинские службы следят за эпидемиологической ситуацией в РФ и мерами безопасности, которые вводят соседние с ней государства. Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий также выразил недоверие к информации российских властей и отметил, что между странами нет постоянного пассажирского сообщения.

Новини.LIVE сообщали, что госсекретарь США Марко Рубио призвал Россию предоставить больше информации о возможной вспышке чумы. В Вашингтоне внимательно следят за ситуацией и готовятся реагировать, если она окажется более серьезной, чем известно сейчас. Рубио подчеркнул, что пока неизвестно, насколько серьезна угроза.

пандемия чума пневмония Россия эпидемия
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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