Скасування Години запитань до уряду: Олена Шуляк про ситуацію у ВРУ

Міжнародний саміт Карпатської інтеграційної ініціативи. Фото: Верховна Рада

Український парламент зупиняє роботу в сесійній залі на три тижні через міжнародні делегації, зокрема, через відрядження депутатів до ПАРЄ та ОБСЄ. Так по скасування найближчого засідання депутатів попередили за п'ять хвилин до початку, тож частина з них "поцілувала замок", тоді як урядовці поїхали на Карпатську ініціативу до Буковеля.

Деталями щодо ситуації у Верховній Раді в ефірі програми Ранок.LIVE поділилася голова комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

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Раптове скасування засідання та зачинені двері

"В Буковелі я не була, тому що це пленарний тиждень. О 09:55 в офіційному чаті фракції з'явилася інформація, що година запитань до уряду перенесена на 12 жовтня. Нагадаю, що година запитань починається о 10:00, тому ці депутати, які прийшли до парламенту раніше, ніж там 9.55, вони, звичайно, очікували на звичайний режим роботи запитання до уряду. Чому так? Це вже питання до погоджувальної ради, до керівництва парламенту, звичайно, так не повинно бути. Це неправильні процеси, трохи дивні, але спишемо на те, що міністри дуже поспішали в Буковель на Карпатську ініціативу", — розповіла Олена Шуляк.

Вона додала, що президент працював на заході ще 18-го числа, однак для уряду та депутатів основні зустрічі були заплановані здебільшого на суботу. Відтак посадовці мали достатньо часу, щоб провести Годину запитань до уряду і після цього без поспіху доїхати до Буковеля.

Відрядження замість роботи під куполом

Рішення керівництва та погоджувальної ради парламенту зумовлене участю народних депутатів у міжнародних делегаціях. Зокрема, з 28 вересня розпочинає свою роботу Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ), а також запланована активність українських представників в ОБСЄ.

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"Взагалі, робота Верховної Ради відбувається згідно з планом. Цей план затверджується щонайменше за півроку. Ми цей план всі бачили", — пояснила Олена Шуляк.

Вона уточнила, що відсутність засідань у залі не означає повного припинення роботи парламентарів, адже вони продовжать працювати в комітетах та у складі міжнародних делегацій за кордоном.

Вимога переглянути план роботи ВРУ

Водночас Олена Шуляк наголосила на необхідності змін до затвердженого графіка з огляду на актуальні виклики. Наразі існує гостра потреба у швидкому ухваленні низки критично важливих рішень.

"І коли сьогодні є запит на більш активну роботу Верховної Ради, на більш активне ухвалення відповідних законопроєктів, від яких залежать ті ж самі капітальні видатки, які зупиняє сьогодні Мінфін, то, звичайно, можна переглянути цей план, скоригувати його і зробити більш гнучким", — переконана Шуляк.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Верховна Рада найближчі три тижні працюватиме без пленарних засідань. Спікер парламенту Руслан Стефанчук наголосив, що це не відпочинок, бо нардепи зосередяться на роботі в комітетах, доопрацюванні ініціатив після першого читання та аналізі проєкту держбюджету на 2027 рік, правки до якого необхідно сформувати до 1 жовтня.

Перенесення традиційної "години запитань до уряду" нардеп Олексій Леонов пояснив тим, що вона є здебільшого публічним форматом для телекамер, тоді як робочі питання з міністрами депутати й надалі можуть вирішувати напряму, особисто, телефоном або через письмові запити.

Разом із тим парламент готується голосувати під час повітряних тривог безпосередньо в укритті. Регламентний комітет уже схвалив проєкт постанови, а під землею облаштували спеціальну безпечну залу, розраховану на понад 300 місць.

Тим часом в межах "Карпатської вісімки" підготували до укладання понад 50 угод на загальну суму більш ніж 1 мільярд євро. Карпатський макрорегіон уперше виступив як цілісний ринок зі спільним пакетом інвестиційних проєктів, причому майже половину всіх залучених коштів планують спрямувати в енергетичний сектор.