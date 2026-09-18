Саміт у Карпатах: Зеленський розповів про 50 угод на 1 млрд євро

Володимир Зеленський під час саміту у Карпатах 18 вересня 2026 року. Фото: ОПУ

Понад 50 угод на суму більш як мільярд євро підготували до підписання в межах "Карпатської вісімки". Карпатський макрорегіон уперше представив себе як єдиний ринок із єдиним інвестиційним портфелем. Близько половини цього портфеля припадає на енергетику.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на міжнародному економічному форумі "Карпатська інтеграційна ініціатива" у п'ятницю, 18 вересня, інформує Новини.LIVE.

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Результати першого дня саміту "Карпатської вісімки"

За словами Володимира Зеленського, Карпатський макрорегіон уперше презентує себе як єдиний ринок із єдиним інвестиційним портфелем. Наразі до підписання підготовлено понад 50 угод на загальну суму більш як мільярд євро.

Глава держави зазначив, що це лише початок.

Окремо Зеленський звернув увагу на енергетичну складову інвестиційного портфеля. За його словами, близько половини портфеля припадає на енергетику, яка може стати одним з основних внесків Карпат для Європи.

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Йдеться про сонячну та вітрову енергетику, накопичення енергії, нові інтерконектори, а також великі підземні газосховища.

Також пропонується створити Карпатський вітроенергетичний кластер потужністю 1,5 гігавата.

Карпати можуть постачати енергію для ЄС

Зеленський наголосив, що Карпати можуть відігравати не лише транзитну роль, а й постачати енергію до Європейського Союзу. За його словами, це безпосередньо відповідає європейській меті енергетичної незалежності від Росії.

"Карпати можуть стати постачальником енергії для Європейського Союзу, а не просто транзитним регіоном. І це прямо підтримує європейську мету енергетичної незалежності від Росії", — заявив лідер.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Карпатському макрорегіоні планують розвивати нові транспортні коридори, логістичні хаби й термінали. Також передбачене розширення складських, переробних і промислових потужностей. Зеленський заявив, що досвід воєнного часу потрібно перетворити на постійну інфраструктуру для розвитку торгівлі та економічних зв’язків.

Новини.LIVE також писали, що 18 вересня 2026 року у Карпатах вперше відбувся саміт у форматі C8, який об’єднав карпатські держави, регіони та громади. Зеленський заявив, що новий формат має посилити співпрацю у сферах безпеки, енергетики, логістики та транскордонних економічних проєктів. До "Карпатської вісімки" долучили Румунію, Сербію, Польщу, Словаччину, Чехію, Австрію, Угорщину та Євросоюз.