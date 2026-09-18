Саммит в Карпатах: Зеленский рассказал о 50 соглашениях на 1 млрд евро

Владимир Зеленский во время саммита в Карпатах 18 сентября 2026 года. Фото: ОПУ

В рамках "Карпатской восьмерки" к подписанию было подготовлено более 50 соглашений на сумму свыше миллиарда евро. Карпатский макрорегион впервые представил себя как единый рынок с единым инвестиционным портфелем. Около половины этого портфеля приходится на энергетику.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на международном экономическом форуме "Карпатская интеграционная инициатива" в пятницу, 18 сентября, сообщает Новини.LIVE.

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Результаты первого дня саммита "Карпатской восьмерки"

По словам Владимира Зеленского, Карпатский макрорегион впервые представляет себя как единый рынок с единым инвестиционным портфелем. На данный момент к подписанию подготовлено более 50 соглашений на общую сумму свыше миллиарда евро.

Глава государства отметил, что это лишь начало.

Отдельно Зеленский обратил внимание на энергетическую составляющую инвестиционного портфеля. По его словам, около половины портфеля приходится на энергетику, которая может стать одним из основных вкладов Карпат в развитие Европы.

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Речь идет о солнечной и ветровой энергетике, накоплении энергии, новых интерконнекторах, а также крупных подземных газохранилищах.

Также предлагается создать Карпатский ветроэнергетический кластер мощностью 1,5 гигаватта.

Карпаты могут поставлять энергию в ЕС

Зеленский подчеркнул, что Карпаты могут играть не только транзитную роль, но и поставлять энергию в Европейский Союз. По его словам, это напрямую соответствует европейской цели энергетической независимости от России.

"Карпаты могут стать поставщиком энергии для Европейского Союза, а не просто транзитным регионом. И это напрямую поддерживает европейскую цель энергетической независимости от России", — заявил лидер.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в Карпатском макрорегионе планируют развивать новые транспортные коридоры, логистические хабы и терминалы. Также предусмотрено расширение складских, перерабатывающих и промышленных мощностей. Зеленский заявил, что опыт военного времени нужно превратить в постоянную инфраструктуру для развития торговли и экономических связей.

Новини.LIVE также писали, что 18 сентября 2026 года в Карпатах впервые состоялся саммит в формате C8, который объединил карпатские государства, регионы и общины. Зеленский заявил, что новый формат должен укрепить сотрудничество в сферах безопасности, энергетики, логистики и трансграничных экономических проектов. В "Карпатскую восьмерку" вошли Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия, Венгрия и Евросоюз.